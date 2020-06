Hoa hậu Giáng My diện bikini khoe body nuột nà ở tuổi 49

Trên trang cá nhân, Hoa hậu đền Hùng Giáng My vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini dạo bãi biển. Bà mẹ một con tự tin khoe dáng đẹp không tỳ vết ở tuổi 49. Giáng My được khen sở hữu vẻ đẹp không tuổi. Giáng My giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ cùng làn trắng mịn dù sắp bước sang tuổi 50. Giáng My từng tâm sự, cuộc sống của cô cũng có những niềm vui, nỗi buồn và lo toan như mọi người. Tuy nhiên, người đẹp biết cân bằng và hài lòng với những gì mình có. Giáng My chia sẻ về cách giữ gìn vóc dáng của mình: "Tôi luôn ăn tất cả những gì cơ thể lên tiếng đòi hỏi và thích, nhưng quan trọng tôi có phương pháp hoàn toàn khác là chỉ ăn 50% dạ dày". Mỗi khi căng thẳng, Giáng My chọn cách nghỉ ngơi thư giãn trong 1-2 ngày để cân bằng, tái tạo lại năng lượng tâm hồn. Hình ảnh gợi cảm của Giáng My trong chuyến du lịch biển mới đây. Khi rảnh rỗi, cô còn thích ở nhà nấu ăn, gặp gỡ bạn bè và làm thơ. Người đẹp sinh năm 1971 vẫn rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Giáng My ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh. Hiện tại, con gái của Giáng My đã lớn, nói không với showbiz Việt để theo đuổi công việc kinh doanh của gia đình. Mời quý độc giả xem video "Giáng My vừa đánh đàn vừa hát". Nguồn Facebook Giáng My

