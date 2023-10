Gia thế “khủng” của tân quán quân Vietnam Idol 2023

Hà An Huy vừa giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Vietnam Idol 2023. Quán quân Vietnam Idol 2023 đang là sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng của trường Đại học Thăng Long. Bà ngoại của Hà An Huy là NSƯT Thúy Mơ - nguyên Phó giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương. Mẹ của Hà An Huy là nghệ sĩ chèo Minh Phương. NSƯT Minh Phương đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi đăng quang Vietnam Idol 2023, Hà An Huy chia sẻ trên Saostar: "Khi tên mình được vang lên tôi đã rất bất ngờ. Hôm qua mẹ có nói: Biết đâu con thắng thì sao? Lúc tôi gục xuống ngẩng mặt lên nhìn mẹ đầu tiên: Mẹ ơi, con đã làm được rồi". Trong liveshow 3 Vietnam Idol 2023, Hà An Huy được mẹ hỗ trợ trong tiết mục Đào liễu. Theo Hà An Huy, anh có một người cậu làm nhạc, hòa âm, phối khí nhạc cụ dân tộc. "Cậu luôn tôn trọng âm nhạc của tôi, thường chỉ cách làm nhạc cụ chứ không đi sâu vào cách viết nhạc của tôi. Cậu thường góp ý thẳng thắn tôi viết hay nếu để một người chuyên môn nghe người ta sẽ thấy hay", tân quán quân Vietnam Idol cho biết. Theo Vietnamnet, gia đình không ngăn cản việc Hà An Huy chọn theo đuổi nhạc trẻ thay vì âm nhạc truyền thống mà để anh tự quyết định. Tuy muốn bứt phá ra khỏi truyền thống gia đình nhưng nam ca sĩ vẫn có tình yêu với nghệ thuật chèo. Theo VTV, hồi tháng 2, Hà An Huy trở thành quán quân cuộc thi Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal. Ở chương trình, anh được Hương Giang Idol ngỏ lời mời về công ty của mình và hứa hẹn đưa đi lưu diễn ở Mỹ. Tuy vậy, Hà An Huy khéo léo hẹn Hương Giang ở một dịp khác. Xem video: "Hà An Huy đăng quang Vietnam Idol 2023". Nguồn Vietnam Idol

