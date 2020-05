Gia thế khủng của NTK Lý Quí Khánh bị tố bán đồ ăn "đắt cắt cổ"

Mới đây, một cư dân mạng bất ngờ tố món bánh tráng trộn được gọi là thượng hạng không ngon như những gì mà NTK Lý Quí Khánh quảng cáo và không xứng đáng với mức giá 250 nghìn đồng/phần. Về phần mình, Lý Quí Khánh tỏ ra rất bức xúc.



Bạn thân của Hồ Ngọc Hà đáp trả: "Khánh nói thật, ăn hay không là tùy vào các bạn, sao lại nói ác ý như vậy? Đâu ai ép các bạn mua... Mua rồi về lấy hình up nói lung tung. Khánh chán tinh thần nói lung tung của một vài bạn quá! Mục đích là gì vậy? Khánh làm bằng tâm mà bạn sống bằng dã tâm.

Đã mệt còn bị hại, chê không đáng đồng tiền bỏ ra mà bạn biết mình làm cực thế nào để đến tay thực khách không? Rồi những người bình luận trong cái nhóm ác ý đó có ăn chưa hay hùa! Khánh không thích nói qua lại nhưng công sức mình bỏ ra rất nhiều mà nhận lại sự phũ phàng quá! Mong những người từng ăn đồ ăn thật của Khánh lên tiếng!".

Món bánh tráng trộn được gọi là thượng hạng bị tố không ngon như những gì mà Lý Quí Khánh quảng cáo. Ảnh: Yan

Thực tế, Lý Quí Khánh xuất thân trong gia tộc ẩm thực giàu có nhất Việt Nam. Theo Tri thức trẻ, các nhà hàng, cafe nổi tiếng ở Sài Gòn như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's, Breadtalk, Runam hay đại trung tâm nội thất Nhà Xinh đều thuộc sở hữu (hoặc đã từng thuộc sở hữu) của gia tộc Lý Quí.

Theo Đời sống pháp luật, biệt thự của gia đình Lý Quý Khánh được đặt tại Bình Dương. Từ cổng đi vào trong căn biệt thự phải đi xe tới vài cây số. Trong biệt thự có nhiều vườn cây, vài bể bơi, nội thất xa hoa mang phong cách châu Âu. Ngoài ra, người làm tóc trong gia đình cũng được mời từ Nhật sang. Lý Quí Khánh từng tiết lộ rằng anh lớn lên trong một gia đình đáng tự hào và được thừa hưởng những tinh hoa của gia đình.

Biệt thự của gia đình Lý Quý Khánh. Ảnh: Đời sống pháp luật.