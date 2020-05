Đào Bá Lộc ngày càng ra dáng "mỹ nhân", điệu đà hơn đứt hội chị em

Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đào Bá Lộc khoe hình ảnh mái tóc đã dài ra trông vô cùng nữ tính và xinh đẹp. Mái tóc mới của nam ca sĩ sinh năm 1993 được bạn bè và cư dân mạng khen hết lời. Giọng ca “Thật lòng” được khen là ngày càng sexy và ra dáng mỹ nhân hơn nhờ thần thái rất con gái và cách trang điểm vô cùng biến hóa. Đào Bá Lộc được khán giả biết tới khi là ứng viên sáng giá của đội Hồ Ngọc Hà khi tham gia cuộc thi “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên. Mặc dù không đoạt giải cao nhất của cuộc thi, nhưng sau Giọng hát Việt, Đào Bá Lộc gây chú ý với rất nhiều sản phẩm âm nhạc như: Sẽ thôi chờ mong, Vì, Gửi thời niên thiếu... Cũng sau cuộc thi, Đào Bá Lộc bắt đầu thay đổi hình ảnh của mình, theo đuổi phong cách Unisex. Ai cũng thấy anh nữ tính hơn nhờ cách tạo dáng, trang điểm. Cách tạo dáng của Đào Bá Lộc vừa mềm mại vừa nữ tính, hơn đứt nhiều chị em. Và giới tính của Đào Bá Lộc trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. Để mọi người khỏi đồn đoán, năm 2018, Đào Bá Lộc công khai mình thuộc giới tính thứ ba, từng yêu 15 người đàn ông và người tình thứ 14 là một nam MC kiêm danh hài nổi tiếng trong Vbiz. Hiện tại Đào Bá Lộc đang sống hạnh phúc cùng bạn trai và hai người đã gắn bó với nhau được 3 năm. Theo nam ca sĩ, sở dĩ mối tình này không chóng vánh như hơn chục mối tình trước vì anh đã trưởng thành, chín chắn hơn. Đào Bá Lộc trông xinh và điệu hơn cả các bạn gái cùng lớp cấp 3. Giọng ca “Đơn phương” còn có sở thích rất con gái là sưu tập búp bê. Bộ sưu tập búp bê đồ sộ của Bá Lộc là nhờ công anh sưu tập từ năm lớp 8 tới bây giờ. Ngoài ca hát, Đào Bá Lộc còn là một beauty blogger nhờ khả năng make up giỏi. Không chỉ được khen xinh đẹp, Đào Bá Lộc còn được khen sexy. Đào Bá Lộc còn rất thời trang và phối đồ như fashionista. Đào Bá Lộc năm 2019 và 2009 khác nhau một trời một vực. Mọi người nhận xét Đào Bá Lộc ngày càng nhuận sắc, dù không cần đụng dao kéo. Tất cả là nhờ tài make up biến hóa của anh. Đào Bá Lộc năm 2018 vẫn còn chưa điệu đà lắm khi mái tóc vẫn kiểu con trai, khuôn mặt cũng chưa make up kỹ như bây giờ. Đào Bá Lộc khi thi Giọng hát Việt năm 2012. Xem video "Đào Bá Lộc trong Nhanh như chớp". Nguồn HTV:

