Elly Trần ngày càng gợi cảm, khoe thân đạt tới độ siêu đẳng

Mới đây, Elly Trần tung ra bộ ảnh nóng bỏng trong MV “Chưa hề dừng lại”. Đây là lần đầu tiên cô thử sức mình trong lĩnh vực ca hát sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz với tư cách người mẫu, diễn viên, MC. Sau khi sinh hai con, nhiều người nhận xét Elly Trần ngày càng gợi cảm hơn. Những shoot hình khoe thân của cô không cần quá hở hang nhưng lại vô cùng quyến rũ.Thân hình nóng bỏng của Elly Trần không chỉ được chú ý tại Việt Nam mà rất nhiều trang tin Trung Quốc, Thái Lan đăng tải hình ảnh của cô. Tuy nhiên, cô từng bị cư dân mạng chê thân hình ngực to, eo nhỏ, hông to của mình như "người ngoài hành tinh". Theo chia sẻ của người đẹp sinh năm 1987, số đo ba vòng của cô là 88-58-90, cao 1m68. Đầu năm 2020, trong một cuộc giao lưu với fan qua Instagram, Elly Trần tự nhận ngực mình đã “xuống cấp” hơn so với trước. "Ngực chị sinh nở 2 lần giờ cũng bị đổ xuống nhiều hơn hồi xưa rồi em. Nhưng em còn trẻ thì chị nghĩ ăn uống đủ chất, uống sữa đậu nành chắc cũng cải thiện", Elly Trần nói. Mặc dù vậy, thân hình của cô vẫn khiến nhiều người phải ghen tị vì vòng nào ra vòng đó. Gần đây, bà mẹ hai con dính tin đồn ly hôn tuy nhiên cô không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định mà chỉ lên trang cá nhân chia sẻ những status đầy tâm trạng. Sau ồn ào nghi tan vỡ, “người đẹp ngực khủng” dường như càng đẹp hơn. Hiện Elly Trần đang sống cùng hai con Cadie Mộc Trà (5 tuổi) và Alfie Túc Mạch (3 tuổi). Elly Trần quyến rũ như một nữ thần khi tham dự một sự kiện. Để có một body như thế này dù đã sinh hai con, Elly Trần ăn uống khoa học với chế độ ăn nhiều rau xanh, cá, hoa quả tươi kết hợp với tập luyện. Xem video "Elly Trần trong chương trình Nhanh như chớp". Nguồn HTV:

