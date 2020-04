Đời lận đận của nữ ca sĩ sống chết muốn làm vợ Hoài Linh

Là con nhà nòi khi có bà là tài tử cải lương trứ danh bà Năm Cần Thơ, cha mẹ là cặp nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà còn cậu ruột là danh ca Thái Châu (ảnh), Hà My có một bệ phóng tuyệt vời cho nghề nghiệp. a Thế nên 14 tuổi cô đã được “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn mời song ca. (Ngọc Sơn và Hà My thời trẻ. Ảnh: BTC) Từ năm 16 tuổi, khi Hà My đã nổi danh thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn chỉ là một ca sĩ hát lót. Cô trở thành nữ ca sĩ rất đắt show, được các bầu show săn đón và được hát chung với nhiều ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Tuy nhiên những bồng bột của tuổi trẻ đã dẫn Hà My vào con đường sai lầm, ăn chơi nhậu nhẹt vô độ, sử dụng thuốc lắc, khiến con đường sự nghiệp của cô chững lại. (Hà My và Ngọc Hải - em trai danh ca Ngọc Sơn). Không còn được mời đi hát, cuộc sống của Hà My cũng xuống dốc không phanh. Chưa kể cô còn gánh nặng phải chăm lo cho mẹ già, con gái, con rể và cháu ngoại. Có một thời gian dài, ca sĩ Hà My đã rơi vào trạng thái trầm cảm, tự giam mình trong phòng, không muốn gặp gỡ ai, kể cả người thân. Cả gia đình cô phải sống trong một căn nhà dột nát, thường xuyên bị ngập nước ở Nhà Bè và diện tích chỉ vỏn vẹn chưa đầy 40m2. May mắn cho nữ ca sĩ, năm 2017, cô lại được trở lại với nghề hát khi gây chú ý trong chương trình “Tình bolero hoan ca”. Chương trình này cũng giúp nữ ca sĩ 42 tuổi sửa sang lại căn nhà cho bớt dột nát. Mặc dù đã có thu nhập trở lại từ nghề hát nhưng Hà My cho biết số tiền cô kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình chứ không có dư. “Có ngày tôi chỉ ngủ hai tiếng để dành thời gian kiếm tiền”, nữ ca sĩ chia sẻ. Không chỉ sự nghiệp, hạnh phúc riêng của Hà My cũng gập ghềnh. Trải qua nhiều cuộc hôn nhân, kết hôn lúc còn trẻ, có 1 con gái, nhưng cuối cùng Hà My vẫn một mình lẻ bóng. Hà My chia sẻ, không phải do cô muốn kết hôn nhiều nhưng dường như cô nợ họ nên phải kết hôn để trả nợ tiền kiếp. Nhưng sau lần kết hôn năm 2007 và chia tay sau đó không lâu thì cô đã dừng chân và trong lòng chỉ còn có người tình trong mộng, nam danh hài Hoài Linh. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô không muốn kết hôn thêm một nào lần nữa, nhưng nếu đó là Hoài Linh thì cô lại đồng ý và mong ước lớn nhất bây giờ của Hà My là được làm vợ Hoài Linh. Xem video "Hà My hát Đời chỉ là bể dâu". Nguồn Youtube:

