Đọ vẻ gợi cảm giữa “phú bà” Giáng My - Diễm My 6x

Giáng My (phải) sinh năm 1971, kém Diễm My 6x 9 tuổi. Ảnh: FB Diễm My, Giáng My. Hiện tại, Giáng My và Diễm My đều giữ được vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Diễm My, Giáng My. Hai "phú bà" đọ vẻ gợi cảm trong một bữa tiệc đầu năm 2025. Ảnh: FB Diễm My. Cách đây nhiều năm, Giáng My và Diễm My gợi cảm, trẻ trung không kém cạnh nhau. Ảnh: Vietnamnet. Theo Giáng My, cô sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông còn Diễm My có nét đẹp "lai Tây". "Ra đường khán giả hay lẫn lộn tên của hai chị em, thậm chí giới thiệu trên sự kiện và đi quay chương trình cũng vậy, mặc dù hai chị em người nét Tây, người Á đông hoàn toàn", Giáng My viết. Ảnh: Vietnamnet. Giáng My được mệnh danh là mỹ nhân trẻ mãi không già. Ảnh: FB Giáng My. Bà mẹ một con khoe vóc dáng nuột nà không kém thiếu nữ đôi mươi. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My sở hữu làn da trắng không tỳ vết khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ. Ảnh: FB Giáng My. Bà mẹ một con ăn mặc trẻ trung, gợi cảm. Ảnh: FB Giáng My. Đường cong gây mê của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 54 "đốn gục" cánh mày râu. Ảnh: FB Giáng My. Diễm My 6x ăn mặc sang trọng mỗi khi xuống phố. Ảnh: FB Diễm My. Thi thoảng, "nữ hoàng ảnh lịch" chọn phong cách gợi cảm. Ảnh: FB Diễm My. Diễm My 6x có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân và hai con gái trong khi Giáng My làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Ảnh: FB Diễm My. Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

