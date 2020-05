Vẻ nóng bỏng của nữ diễn viên U60 đóng cảnh nóng trong "Thế giới hôn nhân"

Vào vai người vợ bị chồng cắm sừng trong bộ phim đang gây sốt của xứ Hàn " Thế giới hôn nhân", nữ diễn viên nổi tiếng Kim Hee Ae được khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất. Ở tuổi 54 nhưng Kim Hee Ae được khen trẻ hơn so với tuổi và thân hình vẫn rất quyến rũ. Kim Hee Ae đã có 37 năm trong nghề diễn và bộ phim đầu tiên cô đóng năm 17 tuổi là “The First Day of the Twentieth Year”. Sau đó là những bộ phim gây ấn tượng như: “Vòng xoáy tham vọng”, “Quý bà cảnh sát”, “Sát nhân học đường”,… Bác sĩ Ji Sun Woo do Kim Hee Ae thủ vai trong phim "Thế giới hôn nhân" gây ấn tượng nhờ diễn xuất tuyệt vời. Năm 2007, Kim Hee Ae đoạt giải Diễn xuất Daesang Award nhờ vai diễn trong phim My Man’s Woman (Người tình của chồng tôi). Năm 2013, Kim Hee Ae đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc giải Baeksang Arts Awards lần thứ 49 với vai diễn trong phim A Wife’s Credentials. Ở tuổi U60, Kim Hee Ae không ngại đóng cảnh nóng kể cả với bạn diễn kém tuổi. Cô có rất nhiều cảnh bỏng mắt trong phim "Thế giới hôn nhân". Để có được thân hình gọn gàng và luôn duy trì cân nặng ở mức 49kg suốt 30 năm qua, Kim Hee Ae cho biết, cô luôn tập thể dục hàng ngày và ăn uống khoa học. Cũng vì có thân hình gọn gàng, săn chắc, nên Kim Hee Ae rất tự tin khi đóng những cảnh nóng trong "Thế giới hôn nhân" dù đã ở tuổi U60. Kim Hee Ae chụp bộ ảnh tình nhân cùng Yoo Ah In trên tạp chí Elle năm 2014. Những shoot ảnh cực kỳ gợi cảm của Kim Hee Ae trên tạp chí Elle năm 2014. Với nhan sắc và tài năng, Kim Hee Ae được mệnh danh là "Ảnh hậu của màn ảnh xứ Hàn". Kim Hee Ae thời trẻ. Sở hữu vẻ đẹp không tuổi và thân hình gọn gàng nên nữ diễn viên 54 tuổi hay nhận được lời mời làm mẫu cho tạp chí. Kim Hee Ae khoe dáng trên thảm đỏ một liên hoan phim năm 2013. Trái ngược với vai diễn trong "Thế giới hôn nhân", ngoài đời, Kim Hee Ae có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng giỏi giang và hai con trai ngoan ngoãn. Chồng của Kim Hee Ae là Lee Chan Jin, giám đốc điều hành công ty công nghệ Fortis. Lee Chan Jin được mệnh danh là “Bill Gate Hàn Quốc”. Cuộc sống của Kim Hee Ae ngoài đời êm ấm suốt hơn 20 năm qua khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ là một diễn viên tài năng, một người vợ tào khang mà Kim Hee Ae còn nổi tiếng là một người mẹ tuyệt vời của hai con trai. Xem video "Sao Hàn kiệt sức ngất xỉu ngay trên sân khấu". Nguồn Youtube:

Vào vai người vợ bị chồng cắm sừng trong bộ phim đang gây sốt của xứ Hàn " Thế giới hôn nhân", nữ diễn viên nổi tiếng Kim Hee Ae được khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất. Ở tuổi 54 nhưng Kim Hee Ae được khen trẻ hơn so với tuổi và thân hình vẫn rất quyến rũ. Kim Hee Ae đã có 37 năm trong nghề diễn và bộ phim đầu tiên cô đóng năm 17 tuổi là “The First Day of the Twentieth Year”. Sau đó là những bộ phim gây ấn tượng như: “Vòng xoáy tham vọng”, “Quý bà cảnh sát”, “Sát nhân học đường”,… Bác sĩ Ji Sun Woo do Kim Hee Ae thủ vai trong phim "Thế giới hôn nhân" gây ấn tượng nhờ diễn xuất tuyệt vời. Năm 2007, Kim Hee Ae đoạt giải Diễn xuất Daesang Award nhờ vai diễn trong phim My Man’s Woman (Người tình của chồng tôi). Năm 2013, Kim Hee Ae đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc giải Baeksang Arts Awards lần thứ 49 với vai diễn trong phim A Wife’s Credentials. Ở tuổi U60, Kim Hee Ae không ngại đóng cảnh nóng kể cả với bạn diễn kém tuổi. Cô có rất nhiều cảnh bỏng mắt trong phim "Thế giới hôn nhân". Để có được thân hình gọn gàng và luôn duy trì cân nặng ở mức 49kg suốt 30 năm qua, Kim Hee Ae cho biết, cô luôn tập thể dục hàng ngày và ăn uống khoa học. Cũng vì có thân hình gọn gàng, săn chắc, nên Kim Hee Ae rất tự tin khi đóng những cảnh nóng trong "Thế giới hôn nhân" dù đã ở tuổi U60. Kim Hee Ae chụp bộ ảnh tình nhân cùng Yoo Ah In trên tạp chí Elle năm 2014. Những shoot ảnh cực kỳ gợi cảm của Kim Hee Ae trên tạp chí Elle năm 2014. Với nhan sắc và tài năng, Kim Hee Ae được mệnh danh là "Ảnh hậu của màn ảnh xứ Hàn". Kim Hee Ae thời trẻ. Sở hữu vẻ đẹp không tuổi và thân hình gọn gàng nên nữ diễn viên 54 tuổi hay nhận được lời mời làm mẫu cho tạp chí. Kim Hee Ae khoe dáng trên thảm đỏ một liên hoan phim năm 2013. Trái ngược với vai diễn trong "Thế giới hôn nhân", ngoài đời, Kim Hee Ae có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng giỏi giang và hai con trai ngoan ngoãn. Chồng của Kim Hee Ae là Lee Chan Jin, giám đốc điều hành công ty công nghệ Fortis. Lee Chan Jin được mệnh danh là “Bill Gate Hàn Quốc”. Cuộc sống của Kim Hee Ae ngoài đời êm ấm suốt hơn 20 năm qua khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ là một diễn viên tài năng, một người vợ tào khang mà Kim Hee Ae còn nổi tiếng là một người mẹ tuyệt vời của hai con trai. Xem video "Sao Hàn kiệt sức ngất xỉu ngay trên sân khấu". Nguồn Youtube: