Vợ chồng Lệ Quyên dính “lời nguyền” ly hôn khi check-in ở tháp Eiffel?

Sau khi vợ chồng Lệ Quyên tuyên bố ly hôn, cư dân mạng "đào" lại bức ảnh hai người từng chụp ở tháp Eiffel. Nhiều người cho rằng cặp đôi này bị dính "lời nguyền" chia tay khi chụp ảnh ở nơi này giống như đôi Âu Hà My - Trọng Hưng, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh, vợ chồng Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên. Trong chuyến đi Pháp này, vợ chồng Lệ Quyên check-in tại nhiều điểm nổi tiếng của thành phố Paris hoa lệ. Ngày 30/10, Lệ Quyên tuyên bố ly hôn chồng, doanh nhân Đức Huy, kết thúc 10 năm hôn nhân. Cặp đôi Trọng Hưng - Âu Hà My cũng gây chú ý mạng xã hội thời gian vừa qua khi có cuộc chia tay ầm ĩ sau chưa đầy 1 năm kết hôn. Màn cầu hôn lãng mạn và bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Trọng Hưng và Âu Hà My bên tháp Eiffel cuối cùng cũng chỉ là dĩ vãng. Hai vợ chồng nam diễn viên Trọng Hưng đã rất chịu chơi khi bỏ ra số tiền không nhỏ bay sang Pháp chụp ảnh kỷ niệm dưới chân tháp Eiffel. Nhưng chỉ 11 tháng sau, cả hai đường ai nấy đi trong sự ồn ào và soi mói của cư dân mạng. Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu 2016 Ngọc Duyên cũng bị cho là dính "lời nguyền" chia tay khi chụp ảnh dưới chân tháp Eiffel. Ngọc Duyên và người chồng đại gia hơn 18 tuổi đã từng có bộ ảnh cưới lãng mạn chụp ở tháp Eiffel và nhiều địa điểm nổi tiếng khác ở Paris. Ngọc Duyên từng chia sẻ cô và nửa kia đã hẹn hò được hơn một năm và giữa hai người không hề có khoảng cách tuổi tác. Người đẹp bật mí trong thời gian hẹn hò, cô được người yêu chiều chuộng, tặng xe hơi, đồ hiệu và thường xuyên đưa cô đi du lịch nước ngoài. Tháng 1/2018, vợ chồng Ngọc Duyên tổ chức hôn lễ cả ở Hà Nội, quê chú rể và Vũng Tàu, quê cô dâu. Tuy nhiên, sau hai năm kết hôn, Ngọc Duyên cũng dính nghi vấn chia tay. Bộ ảnh cưới lãng mạn của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chụp tại tháp Eiffel khiến nhiều người phải ghen tị. Tuy nhiên, sau 5 năm kết hôn, cặp đôi này cũng đang dính tin đồn hôn nhân rạn nứt suốt hai năm qua.

