Diễn viên đóng bé An phim “Đất phương Nam” giờ ra sao?

Năm 1997, Hùng Thuận gây chú ý khi đóng vai bé An trong phim "Đất phương Nam". Tưởng chừng, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió, Hùng Thuận lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tiền Phong Nam diễn viên đóng "Dòng đời", "Cổng mặt trời", "Ký ức tuổi thơ". Tuy nhiên, Hùng Thuận lại chưa có vai diễn nào vượt qua được cái bóng bé An. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn thử sức làm ca sĩ nhưng sự nghiệp âm nhạc cũng mờ nhạt. Ảnh: FBNV Vài năm trở lại đây, Hùng Thuận vắng bóng showbiz bởi anh tập trung phát triển nghề môi giới bất động sản. Ảnh: FBNV Bé An của “ Đất phương Nam” mở công ty môi giới, kinh doanh nhà đất mang tên anh năm 2021. Ảnh: FBNV Trước khi thử sức với lĩnh vực bất động sản, Hùng Thuận mở quán ốc, cửa hàng thực phẩm chức năng tuy nhiên vì việc kinh doanh thất bại do anh không có kiến thức kinh doanh cũng như có tính phóng khoáng của nghệ sĩ. Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với Giao thông năm 2022, Hùng Thuận hé lộ, cuộc sống của anh đã thay đổi về mặt tài chính khi làm về bất động sản, nhưng thu nhập không “khủng” giống như mọi người tưởng tượng. Ảnh: FBNV Năm 2022, sau 2 năm chuyển nghề, Hùng Thuận tậu xe hơi. Ảnh: FBNV "Bé An" Hùng Thuận kết hôn năm 2008. Đến năm 2013, nam diễn viên ly hôn. Con trai của Hùng Thuận sống với mẹ. Năm 2017, Hùng Thuận hẹn hò một nữ DJ nhưng chuyện tình này cũng tan vỡ. Ảnh: FBNV Hùng Thuận nhận mình là người thất bại trong cuộc sống hôn nhân, mà nguyên nhân là vì cơm áo gạo tiền. Ảnh: FBNV Nam diễn viên phim “Đất phương Nam” chưa có dự định tìm kiếm người yêu, cũng như sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. “Ở tuổi của tôi bây giờ khó kiếm người yêu lắm. Tôi chỉ muốn tập trung cho công việc thôi, yêu đương gì tầm này nữa, tôi làm biếng yêu lắm rồi”, Hùng Thuận tâm sự. Ảnh: FBNV Xem video: "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV

