Diễm My 9x và chồng doanh nhân tình tứ trong lễ ăn hỏi

Không gian lễ ăn hỏi của Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn mang tông màu đỏ. Ảnh: Dân Trí. Diễm My dùng nhiều hoa tươi để trang trí. Ảnh: FBNV. Cô dâu diện áo dài trắng trong ngày trọng đại. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên khoe nhan sắc đẹp không tỳ vết. Ảnh: FBNV. Diễm My chia sẻ trước khi nhà trai đến: "Lần đầu tiên tuy có hồi hộp nhưng cũng rất sẵn sàng". Ảnh: FBNV. Theo Dân Trí, Diệu Nhi đại diện nhà gái đưa ra thử thách cho phía nhà trai là phải ăn trái thanh long chưa lột vỏ mà không được dùng tay. Chú rể và dàn phù rể hoàn thành dưới sự hỗ trợ của các phù dâu. Ảnh: Dân Trí. Vợ chồng Diễm My trao nhẫn trong lễ ăn hỏi. Ảnh chụp màn hình. Cặp đôi tình tứ trong lễ ăn hỏi. Ảnh chụp màn hình. Diễm My được mẹ chồng trao quà. Ảnh: Dân Trí. Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Hí, Thiên Ân, Võ Hoàng Yến, Minh Tú, Annie, Ái Phương, Thùy Anh làm phù dâu cho Diễm My. Khi Diễm My tung hoa cưới, Võ Hoàng Yến là người bắt được. Trước đó, Võ Hoàng Yến đã cầu hôn bạn trai. Ảnh: FBNV. Dàn phù dâu mặc áo dài trắng. Ảnh: FBNV. "Dễ thương quá các chị em phù dâu xinh đẹp ơi. My cảm ơn các “yêu thương”, Diễm My chia sẻ. Ảnh: FBNV. Những khoảnh khắc lầy lội của Diễm My bên hội bạn thân toàn mỹ nhân. Ảnh: FBNV. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của Diễm My được tổ chức vào ngày 21/12. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

