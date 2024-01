Đạt G chiều chuộng con gái Hoài Lâm sau tái hợp Cindy Lư

"Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ. 1/11 Cún Cún, 20/11 Gà Gà, 22/12 Cindy. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng 3 đứa con gái của ba, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khoẻ", Đạt G viết trên trang cá nhân chúc mừng sinh nhật ba mẹ con Cindy Lư. Nam rapper còn khoe khoảnh khắc anh cùng con gái lớn của Cindy Lư hát karaoke rất vui vẻ và tình cảm. Nam ca sĩ và vợ cũ Hoài Lâm đi Nha Trang để tổ chức sinh nhật của ba mẹ con. Trước đó nhân dịp sinh nhật hai bé Gà Gà, Cún Cún - con gái riêng của Cindy Lư với Hoài Lâm, Đạt G xuất hiện công khai với tư cách người yêu Cindy Lư sau một thời gian cả hai đứt đoạn. "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống đến học hành suốt 3 năm nay và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa "để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên". Thank you, we love you. 12/2020 - 11/2023", Cindy Lư chia sẻ trên trang cá nhân và đăng ảnh cô cùng hai con gái chụp với Đạt G. (Ảnh: FBNV) Đạt G và Cindy Lư tình tứ trong tiệc sinh nhật con gái. Mới đây, Cindy Lư đã chia sẻ clip Đạt G trêu đùa bên con gái của mình. Con gái Cindy Lư còn thân mật gọi Đạt G bằng "ba" rất tình cảm. Sau khi ly hôn ca sĩ Hoài Lâm, Cindy Lư hẹn hò với rapper Đạt G. Tuy nhiên mối tình này chỉ kéo dài 7 tháng và tan vỡ vào tháng 12/2021. "Cả hai chia tay nhưng không có nghĩa chấm dứt mọi thứ. Đạt và Bảo Ngọc vẫn là bạn. Cả hai thường xuyên hỏi thăm, trò chuyện với nhau", đại diện của Đạt G chia sẻ với Zing. (Ảnh: FBNV) Khoảnh khắc hạnh phúc của Đạt G va Cindy Lư khi cả hai mới hẹn hò vào năm 2020. Đạt G luôn có những hành động yêu thương con gái riêng của Cindy Lư như con gái của mình.Xem MV "Người mới". Nguồn Youtube Hoài Lâm

"Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ. 1/11 Cún Cún, 20/11 Gà Gà, 22/12 Cindy. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng 3 đứa con gái của ba, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khoẻ", Đạt G viết trên trang cá nhân chúc mừng sinh nhật ba mẹ con Cindy Lư. Nam rapper còn khoe khoảnh khắc anh cùng con gái lớn của Cindy Lư hát karaoke rất vui vẻ và tình cảm. Nam ca sĩ và vợ cũ Hoài Lâm đi Nha Trang để tổ chức sinh nhật của ba mẹ con. Trước đó nhân dịp sinh nhật hai bé Gà Gà, Cún Cún - con gái riêng của Cindy Lư với Hoài Lâm, Đạt G xuất hiện công khai với tư cách người yêu Cindy Lư sau một thời gian cả hai đứt đoạn. "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống đến học hành suốt 3 năm nay và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa "để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên". Thank you, we love you. 12/2020 - 11/2023", Cindy Lư chia sẻ trên trang cá nhân và đăng ảnh cô cùng hai con gái chụp với Đạt G. (Ảnh: FBNV) Đạt G và Cindy Lư tình tứ trong tiệc sinh nhật con gái. Mới đây, Cindy Lư đã chia sẻ clip Đạt G trêu đùa bên con gái của mình. Con gái Cindy Lư còn thân mật gọi Đạt G bằng "ba" rất tình cảm. Sau khi ly hôn ca sĩ Hoài Lâm, Cindy Lư hẹn hò với rapper Đạt G. Tuy nhiên mối tình này chỉ kéo dài 7 tháng và tan vỡ vào tháng 12/2021. "Cả hai chia tay nhưng không có nghĩa chấm dứt mọi thứ. Đạt và Bảo Ngọc vẫn là bạn. Cả hai thường xuyên hỏi thăm, trò chuyện với nhau", đại diện của Đạt G chia sẻ với Zing. (Ảnh: FBNV) Khoảnh khắc hạnh phúc của Đạt G va Cindy Lư khi cả hai mới hẹn hò vào năm 2020. Đạt G luôn có những hành động yêu thương con gái riêng của Cindy Lư như con gái của mình. Xem MV "Người mới". Nguồn Youtube Hoài Lâm