Đạo diễn Đỗ Đức Thành, 30 tỷ và nghị lực tuyệt vời của người cha cùng con chiến đấu với ung thư

Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành vừa qua đời ở tuổi 20. Sự ra đi của em khiến nhiều người tiếc thương. Nhìn lại hành trình 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu của Hạnh An cùng với bố, không ít người phải khâm phục.



Trở lại 2 năm trước, Hạnh An là cô nữ sinh học giỏi, yêu ca hát, luôn vui tươi, đầy hoài bão và có cuộc sống đầm ầm bên gia đình. Tuy nhiên, 1 tháng sau khi đón sinh nhật lần thứ 18, Hạnh An phát hiện mình bị ung thư máu.

Là bố của Hạnh An, đạo diễn Đỗ Đức Thành không chịu sự an bài của số phận dành cho Hạnh An mà quyết tâm cùng con vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Khi kết quả trong 1 tháng điều trị tại Việt Nam không khả quan, anh và con gái khăn gói sang Singapore.

Đạo diễn Đức Thành luôn bên con gái.

Ở xứ người, đạo diễn Đức Thành chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho con. Mẹ Hạnh An kể: “Mỗi đêm, anh thức giấc để kiểm tra xem con có bị sốt không, đau đáu theo dõi những ống huyết thanh truyền thuốc cho con, dạy con tập thiền, hít thở mỗi tối”.

Được bố mẹ, gia đình ủng hộ tinh thần, Hạnh An thêm kiên cường. Đến tháng 4/2018, gia đình vỡ òa trong hạnh phúc vì các kết quả xét nghiệm của Hạnh An đều tốt. Vì vậy, Hạnh An đã có thể trở về nhà.

Tuy nhiên, sau 4 tháng Hạnh An được sống khỏe mạnh, bệnh của cô tái phát. Về phần mình, Hạnh An từng đề nghị không tiếp tục chữa trị vì thương bố mẹ. Tuy nhiên, đạo diễn Đức Thành động viên con sang Singapore chữa trị.

Để chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình, Hạnh An viết thư kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Khi biết chuyện này, đạo diễn Đức Thành càng thương con gái. Anh chia sẻ bức thư của con gái và mong cộng đồng ủng hộ cho 2 cha con trên "Hành trình tìm sự sống”.

Hạnh An giữ tinh thần lạc quan dù bị ung thư.

Tháng 3/2019, Hạnh An phải mổ cánh tay do nhiễm trùng. Thấu hiểu những khó khăn mà gia đình đạo diễn Đức Thành đang phải trải qua, nhất là vấn đề tài chính, Mai Thu Huyền cùng với nhiều nghệ sĩ kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Mai Thu Huyền đã tổ chức một buổi bóng đá quyên góp tại Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục tổ chức đêm nhạc và đấu giá mang tên Những ngọn nến lung linh tại Sài Gòn. Tổng số tiền quyên góp được trong đêm nhạc và đấu giá là 335 triệu và 200 đô la Úc.

Tháng 9/2019, Hạnh An trải qua ca ghép tủy lần 2. Chính đạo diễn Đức Thành là người hiến tủy cho con. Lần này, anh đã cạo tóc để đồng hành cùng con gái trong cuộc chiến chống bệnh ung thư.

Không may, ca ghép tủy lần 2 của Hạnh An không thành công. Cô buộc phải tiến hành ghép tủy lần nữa. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của Hạnh An cùng gia đình, nhất là việc đạo diễn Đức Thành không còn đủ tài chính.

Hạnh An trước ca ghép tủy lần 2.

Theo Vietnamnet, chi phí chữa trị cho Hạnh An trong 2 năm qua lên tới 30 tỷ đồng. Để con gái có thêm kinh phí điều trị, đạo diễn Đỗ Đức Thành đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ hai bố con anh.

Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” tâm sự là cha mẹ, dù có 1% cơ hội cứu con, ai cũng phải cố gắng dù rằng có những lúc anh cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, anh không tuyệt vọng. Anh tin điều kỳ diệu sẽ đến, con anh sẽ khỏe lại.

Ngày 30/10, Hạnh An trải qua ca ghép tủy lần 3 rồi rơi vào hôn mê sâu. Trước khi mê man, Hạnh An vẫn kiên cường. Em thậm chí còn lo cho gia đình. Đến sáng ngày 2/11, Hạnh An cuối cùng rời xa cõi tạm.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành đau đớn cho biết Hạnh An ra đi thanh thản. "Vì con là một thiên thần nên con chỉ ở với cha mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường.

Nơi con không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên.

Con nói "Không ai được khóc, con sẽ ok". Uh, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc 1 tý nhé. Để mặc cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em.

Trân trọng cảm ơn mọi người đã yêu thương Anna và đã giúp sức cho hai cha con chúng tôi", nam đạo diễn vĩnh biệt con gái.

