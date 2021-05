Danh hài Hoài Linh từng sống giản dị gây xúc động thế nào?

Hoài Linh là diễn viên hài nổi tiếng với hàng loạt những vai diễn để đời. Anh đạt được nhiều giải thưởng, được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. (Ảnh: FBNV) Không chỉ tham gia diễn hài, đóng phim, Hoài Linh còn rất đắt show giám khảo, MC, trong các chương trình như “Gương mặt thân quen”, “Tôi là người chiến thắng – The Winner Is”, “Ơn giời! Cậu đây rồi”, “Vietnam's Got Talent”. (Ảnh: FBNV) Tài năng cộng với phong cách sống giản dị khiến Hoài Linh có một lượng fan đông đảo. (Ảnh: FBNV) Năm 2016, khi nhà thờ Tổ nghiệp do anh bỏ hơn 100 tỷ đồng xây dựng đã hoàn thành, Hoài Linh rút dần khỏi các chương trình về “ở ẩn” tại nhà thờ Tổ. Thỉnh thoảng Hoài Linh vẫn nhận lời mời đóng phim, đi diễn ở tỉnh, nhưng phần lớn thời gian anh dành để chăm sóc cây cối, vật nuôi như một người nông dân chính hiệu. (Ảnh: FBNV) Khán giả quá quen thuộc với hình ảnh Hoài Linh mộc mạc, chân chất ở đời thương, trên sân khấu hay khi đi sự kiện. (Ảnh: FBNV) Hình ảnh danh hài Hoài Linh gục vào bảng phân cảnh để nghỉ ngơi từng được nhiều khán giả quan tâm vì lo anh làm việc quá sức. (Ảnh: phunutoday.vn) Khoảnh khắc Hoài Linh mặc áo bà ba, đội nón lá sửa chữa một khu nhà thờ bị dột giữa trời mưa khiến khán giả xúc động. (Ảnh: FBNV)Khán giả yêu quý Hoài Linh còn bởi anh sống rất có tình, đặc biệt khi nhìn anh lo lắng cho đám tang của đàn anh chí cốt - nghệ sĩ Chí Tài (Ảnh: Vietnamnet) Hoài Linh cúi rạp người xuống đất cảm ơn người hâm mộ khi kết thúc tang lễ cho nghệ sĩ Chí Tài. (Ảnh: laodong.vn) Nghệ sĩ Hoài Linh cùng đồng nghiệp cúi đầu cảm tạ những người đã tới viếng Chí Tài. (Ảnh: Zing) Xem video "Hoài Linh trần tình về hơn 13 tỷ từ thiện". Nguồn Vietnamnet

