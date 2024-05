Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ lý do làm liveshow ở châu Âu

Trong liveshow, ngoài sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn còn có dàn ngôi sao, ca sĩ, nhạc sĩ đình đám, được yêu mến từ trước tới nay tại Việt Nam và châu Âu như: Quách Tuấn Du, Thanh Thanh, Thế Hệ, Uyên Nhi, Julie Lưu, Trịnh Thu Hương, ghi ta điện Lê Lam Minh,…



Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc chính là sự tham gia của hàng loạt tài năng nhí đến từ nhiều quốc gia như: Đức, Anh, Pháp, Ý, Séc, Ba Lan. Đó là: Ngọc Thảo, Anh Đức, Hiền Thảo, Phạm Thu Trang, Hà Mỹ lệ, Phương Vy, Khánh My, Lê Phạm - Diana, Hiếu Nhi, Thu An, Hạ Vy, Huyền Anna, Quỳnh Anh, Hà Huy Vũ, Mỹ Uyên, Tuệ Nhi, Diệu An, Mai Ly, Trâm Anh, nhóm nhạc dân tộc Hương Sen, câu lạc bộ Trống Cơm.

Ngọc Sơn tổ chức liveshow ở châu Âu. Ảnh: BTC

Được biết, đây đều là những giọng ca có tài năng thiên phú, có niềm đam mê với ca hát, tình yêu đặc biệt với âm nhạc Việt và được rèn luyện chuyên nghiệp về âm nhạc, kỹ năng trình diễn.

Ngay sau khi vừa công bố, liveshow “Tình cha” của Ngọc Sơn đã lập tức cháy vé. Ban tổ chức cho biết sẽ phải kê thêm ghế để phục vụ nhu cầu của bà con yêu mến tiếng hát Ngọc Sơn - Ngọc Thảo cùng dàn nghệ sĩ.

Để tổ chức được một đại nhạc hội hoành tráng, chuyên nghiệp dành cho tất cả các tài năng nhí là sự nỗ lực và tâm huyết rất lớn của Ngọc Sơn cùng ê-kíp.

Danh ca Ngọc Sơn. Ảnh: BTC

Nam danh ca chia sẻ: “Ngọc Sơn lúc nào cũng trân quý bà con kiều bào hải ngoại, tuy sống xa quê hương nhưng chúng ta đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Ngọc Sơn cảm thấy vô cùng xúc động vì không chỉ các bậc phụ huynh yêu mến tiếng hát Ngọc Sơn mà các con em của họ cũng ngưỡng mộ và yêu thích các bài hát Tình cha, Lòng mẹ...”.

Liveshow “Tình cha” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18h ngày 11/5 tại Cung văn hoá Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin, Đức.