Ngọc Sơn khánh thành nhà từ đường rộng 500m2 tại Quảng Nam

Mới đây, vào đúng dịp sinh nhật, Ngọc Sơn khánh thành căn nhà từ đường trên mảnh đất rộng hơn 1200m2 tại quê nhà Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, do chính anh làm chủ đầu tư. Đây là công trình kiên cố gồm hai tầng, có diện tích sử dụng khoảng 500m2, bao gồm khu thờ tự, 6 phòng ngủ rộng rãi. Toàn bộ nội thất trong căn nhà làm từ gỗ quý do chính Ngọc Sơn tự tay lựa chọn. Trước đó, Ngọc Sơn tiết lộ, nhà từ đường được gia đình thiết kế với diện tích khiêm tốn. Nhưng với mong muốn biến nơi đây thành chỗ trú ẩn cho tất cả bà con ở xã Tam Hải mỗi khi có bão, lũ đi qua, anh đã tự tay lên ý tưởng thiết kế thật lớn, kiên cố, vững chắc. Không chỉ vậy, đây còn là nơi Ngọc Sơn làm những công tác thiện nguyện bằng tiền túi, không kêu gọi đóng góp, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn. Toàn bộ chi phí xây dựng công trình nhà từ đường dòng họ Phạm do một mình cháu đích tôn Ngọc Sơn gánh vác để anh toàn quyền quyết định và xây bằng những vật liệu tốt nhất. Dù không tiết lộ về chi phí xây dựng nhưng chắc chắn Ngọc Sơn đã chi một số tiền không hề nhỏ để hoàn thành công trình tâm huyết này kịp tiến độ. Trước đó 1 ngày, Ngọc Sơn làm từ thiện, tặng hàng chục tấn gạo cho bà con và móc hết tiền túi hàng chục triệu để lì xì người dân nghèo. Là người con đại hiếu nổi tiếng showbiz Việt, Ngọc Sơn từng chia sẻ câu chuyện đưa hết tiền cho mẹ giữ và làm từ thiện nên chẳng có tiền riêng trong túi. Cộng thêm việc anh không quá để ý tới tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày mà từng bị công ty điện lực cắt điện tới hai lần vì quên không trả tiền điện. Trong cả cuộc đời của Ngọc Sơn, có bao nhiêu tiền anh đưa hết cho mẹ. Di chúc mẹ để lại cho anh chỉ duy nhất một căn nhà tại Sương Nguyệt Ánh, không có bất cứ tài sản nào khác. Được biết, lúc trước Ngọc Sơn cũng thường xuyên vay thêm tiền để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vì không cầm được lòng và trường hợp xây nhà từ đường lần này cũng không ngoại lệ. Cũng nhân dịp sinh nhật và khánh thành nhà từ đường, Ngọc Sơn trao tặng thêm hai căn nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho Uỷ ban nhân dân xã Tam Hải. Có bao nhiêu tiền túi, Ngọc Sơn hào phóng móc ra để tặng cho bà con dòng họ, láng giềng. Dù công việc khá bận rộn, nhưng nam danh ca vẫn dành hẳn ba ngày để ở lại nhà từ đường, tự tay sắm sửa nhiều thiết bị gia dụng như: Tivi, tủ lạnh, máy giặt,... chỉnh sửa bố trí nội thất. Nam danh ca được nhiều người yêu mến vì tấm lòng thiện và những việc làm ý nghĩa.Xem video: "Ngọc Sơn song ca cùng NSND Thanh Tuấn". Nguồn Fanpage Ngọc Sơn

