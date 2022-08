Đặng Thị Hương và loạt mỹ nhân bị thu hồi danh hiệu

Mới đây, theo Vietnamnet, ban tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 ra quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 và Người đẹp truyền thông của Đặng Thị Hương vì hành vi "làm ảnh hưởng đến danh hiệu, uy tín cuộc thi". Ảnh: Dân Trí Cụ thể sau cuộc thi, Đặng Thị Hương gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các báo đài về việc ban tổ chức mua bán giải thưởng, đăng tải nhiều nội dung chỉ trích ban tổ chức cuộc thi trên trang cá nhân. Khi phát hiện sự việc, ban tổ chức đã phủ nhận nghi vấn mua bán giải, nhiều lần gửi thư nhắc nhở đồng thời tìm gặp trực tiếp bà Hương để tìm cách giải quyết vụ việc. Ảnh: Giao thông Chia sẻ với Dân Trí, Đặng Thị Hương khẳng định trang cá nhân không hề đăng những phát ngôn bôi nhọ cuộc thi mà trang cá nhân bị hack 6 lần. Bà còn cho rằng bản thân được ban tổ chức "chào mời" mua giải nhưng sau này, bà phát hiện giải á hậu 3 mà mình nhận được là giải "không chính thức". Đặng Thị Hương chia sẻ: "Hôm nay, khi nhận được văn bản thu hồi từ Ban Tổ chức, tôi có phản ánh với họ những lý do này là không chính xác. Giải tôi bị thu hồi là do nó vốn không phải giải chính thức, chứ không phải vì tôi có hành vi, phát ngôn sai trái". Bà khẳng định cuộc sống, danh dự của bà đã bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc thi nên sẽ tổ chức họp báo trong thời gian tới để làm rõ tất cả chi tiết vụ ồn ào. Ảnh: Dân Trí Không chỉ Đặng Thị Hương bị thu hồi danh hiệu, một số người đẹp cũng rơi vào trường hợp tương tự. Trần Ngọc Huyền là một trong số đó. Năm 2020, người đẹp bị tước danh hiệu Người đẹp du lịch Quảng Bình 2019. Ảnh: PLO Phía ban tổ chức cho biết, Ngọc Huyền đã vi phạm nhiều điều khoản quy định sau khi đăng quang. Người đẹp không tham gia các chương trình nhằm quảng bá du lịch Quảng Bình, các hoạt động thiện nguyện dù ban tổ chức yêu cầu. Ngoài ra, Ngọc Huyền đã đăng ký kết hôn rồi ly hôn đồng thời vướng nhiều tin đồn không hay trên mạng xã hội. Ngoài tước vương miện, Ngọc Huyền còn bị buộc phải trả lại 50 triệu đồng tiền thưởng cùng các giải thưởng khác đã nhận trong đêm chung kết, cũng như bị yêu cầu đền bù thiệt hại do ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cuộc thi. Ảnh: Người lao động Giữa ồn ào, chia sẻ với Người lao động, Ngọc Huyền nói rằng ban tổ chức cuộc thi đã yêu cầu làm những điều "tế nhị" mà cô không hề mong muốn và không tiện bày tỏ, sau đó còn vu khống cô làm "xấu xí, méo mó hình ảnh trong mắt người dân". Người đẹp nói thêm, sau sự cố xảy ra thì bản thân cảm thấy rất buồn vì nhiều luồng dư luận trái chiều. Ảnh: Người lao động Năm 2017, BTC cuộc thi Mrs. Vietnam World - Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam tước vương miện của Nguyễn Thị Bảo Ngọc với lý do người đẹp đưa ra nhiều đòi hỏi vô lý, đặt nặng lợi ích cá nhân mà xem nhẹ uy tín của cuộc thi, khiến dư luận có cái nhìn méo mó về sứ mệnh của một hoa hậu. Ảnh: Người lao động Bảo Ngọc chia sẻ trên Người lao động vì một số lý do về quyền lợi cá nhân mà ban tổ chức đã cố tình gây sức ép với cô để cô phải trả lại vương miện và xúc phạm đến nhân phẩm của cô. Theo Bảo Ngọc, cô không đưa ra những đòi hỏi vô lý. Vì không làm gì sai thế nên cô sẽ kiện ban tổ chức. Ảnh: Người lao động Nguyễn Thị Thành cũng từng bị tước danh hiệu. Cụ thể, năm 2017, sau khi đoạt ngôi á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam, người đẹp Bắc Ninh vấp phải những ý kiến trái chiều vì đã từng làm răng sứ thẩm mỹ, vi phạm vào quy chế cuộc thi. Ảnh: FBNV Sau chung kết, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã triệu tập ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam ra Hà Nội để giải quyết sự việc. Sau cuộc họp với Thanh tra Bộ VHTT&DL và Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ban tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 cam kết thu hồi danh hiệu của Nguyễn Thị Thành. Để tránh cho ban tổ chức cuộc thi rơi vào tình huống khó xử, Nguyễn Thị Thành đã tự nguyện trả lại danh hiệu á khôi. Ảnh: FBNV Phạm Thùy Linh cũng bị tước danh hiệu vì phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, cô từng giành danh hiệu Người đẹp Áo dài. Tuy nhiên, trước đêm chung kết, Phạm Thùy Linh bị bãi bỏ danh hiệu Người đẹp Áo dài vì chỉnh sửa mũi đồng thời phải rời cuộc thi. Ảnh: Khám phá Phạm Thùy Linh thừa nhận đã chỉnh sửa mũi. Người đẹp phân trần, lý do cô vẫn đăng ký tham gia cuộc thi vì quên không đọc quy chế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Ảnh: Khám phá Vì loạt ồn ào đời tư, Thư Dung cũng bị tước danh hiệu á hậu 3 Miss Eco International 2018 và Á quân 1 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Ảnh: Dân Việt Xem video "Nguyễn Thị Thành trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Youtube/ Sen vàng

