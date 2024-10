Dàn đối thủ mạnh của Xuân Hạnh ở Miss Cosmo 2024

Bùi Xuân Hạnh đang tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024. Đại diện Việt Nam cao 1m71, có số đo ba vòng 82-60-87 cm. Ảnh: Miss Cosmo. Một trong những đối thủ đáng gờm của Bùi Xuân Hạnh là đại diện Indonesia - Ketut Permata Juliastrid Sari. Ketut giành danh hiệu Á hậu 2 Puteri Indonesia 2024. Cô được các chuyên trang sắc đẹp như Sash Factor, Missosology đánh giá cao. Ảnh: Miss Cosmo. Đại diện New Zealand - Franki Russell có bố là người New Zealand, mẹ là người Philippines. Ảnh: Miss Cosmo. Người đẹp lớn lên ở New Zealand, đến Úc sinh sống năm 18 tuổi rồi đến Philippines năm 2019 để làm người mẫu và diễn viên. Hiện tại, Franki cũng là đối thủ mạnh của Xuân Hạnh. Ảnh: Instagram Franki Russell. Romina Lozano Saldana đăng quang cuộc thi Miss Universe Peru 2018 rồi thi Miss Universe 2018 nhưng không tiến sâu ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: Miss Cosmo. Tham gia Miss Cosmo 2024, Romina đang được xem là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Ảnh: Instagram Romina Lozano Saldana. Heather Nunez từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc ở Mỹ. Cô trở thành đại diện CH Dominica ở Miss Cosmo 2024 sau khi giành danh hiệu Miss Cosmo Dominican Republic 2024. Ảnh: Miss Cosmo. Maria Alejandra Salazar Rojas đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Colombia 2024, Á hậu 1 Senorita Colombia 2019. Ảnh: Miss Cosmo. Maria từng từ bỏ quyền dự thi Miss International 2020 vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Instagram Maria Alejandra Salazar Rojas. Mỹ nhân người Colombia đang là đối thủ mạnh của Xuân Hạnh ở Miss Cosmo 2024. Ảnh: Instagram Maria Alejandra Salazar Rojas. Xem video: "Bùi Xuân Hạnh trình diễn trang phục dân tộc ở Miss Cosmo 2024". Nguồn FB Xuân Hạnh

Bùi Xuân Hạnh đang tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024. Đại diện Việt Nam cao 1m71, có số đo ba vòng 82-60-87 cm. Ảnh: Miss Cosmo. Một trong những đối thủ đáng gờm của Bùi Xuân Hạnh là đại diện Indonesia - Ketut Permata Juliastrid Sari. Ketut giành danh hiệu Á hậu 2 Puteri Indonesia 2024. Cô được các chuyên trang sắc đẹp như Sash Factor, Missosology đánh giá cao. Ảnh: Miss Cosmo. Đại diện New Zealand - Franki Russell có bố là người New Zealand, mẹ là người Philippines. Ảnh: Miss Cosmo. Người đẹp lớn lên ở New Zealand, đến Úc sinh sống năm 18 tuổi rồi đến Philippines năm 2019 để làm người mẫu và diễn viên. Hiện tại, Franki cũng là đối thủ mạnh của Xuân Hạnh . Ảnh: Instagram Franki Russell. Romina Lozano Saldana đăng quang cuộc thi Miss Universe Peru 2018 rồi thi Miss Universe 2018 nhưng không tiến sâu ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: Miss Cosmo. Tham gia Miss Cosmo 2024, Romina đang được xem là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Ảnh: Instagram Romina Lozano Saldana. Heather Nunez từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc ở Mỹ. Cô trở thành đại diện CH Dominica ở Miss Cosmo 2024 sau khi giành danh hiệu Miss Cosmo Dominican Republic 2024. Ảnh: Miss Cosmo. Maria Alejandra Salazar Rojas đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Colombia 2024, Á hậu 1 Senorita Colombia 2019. Ảnh: Miss Cosmo. Maria từng từ bỏ quyền dự thi Miss International 2020 vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Instagram Maria Alejandra Salazar Rojas. Mỹ nhân người Colombia đang là đối thủ mạnh của Xuân Hạnh ở Miss Cosmo 2024. Ảnh: Instagram Maria Alejandra Salazar Rojas. Xem video: "Bùi Xuân Hạnh trình diễn trang phục dân tộc ở Miss Cosmo 2024". Nguồn FB Xuân Hạnh