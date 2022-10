Đàm Vĩnh Hưng và loạt sao “lên chức bố” ở tuổi ngoài 40, 50

Trong liveshow kỷ niệm sinh nhật lần thứ 51, Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai 3 tuổi. Trước đó, anh chưa từng hé lộ chuyện có con. Ảnh: FBNV Mr Đàm nhấn mạnh con trai là tình yêu to lớn nhất của anh suốt ba năm qua. “Đứa con ruột đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của tôi”, ông hoàng nhạc Việt nói. Ảnh: FBNV Tuy Đàm Vĩnh Hưng công khai con ruột nhưng lại không chia sẻ bất kì điều gì về mẹ của con trai. Ảnh: FBNV Trước Mr Đàm, không ít sao Việt qua tuổi 40, 50 mới cảm nhận được sự thiêng liêng khi "lên chức bố". Đan Trường là một trong số đó. Ảnh: FBNV Năm 2017, khi 41 tuổi, Đan Trường mới có con đầu lòng. Nam ca sĩ tâm sự do có con muộn nên anh cảm thấy không còn sức chơi với con nhỏ. Ảnh: FBNV Con trai Đan Trường - bé Thiên Từ hiện tại sống cùng mẹ. Theo vợ cũ Thủy Tiên, tuy ít gặp bố nhưng bé Thiên Từ lại có nhiều thói quen giống bố. Ảnh: FBNV Năm 2011, đạo diễn Lý Hải đón con đầu lòng ở tuổi 43. Sau đó, anh có thêm 3 người con. Ảnh: FBNV Trước khi trở thành ông bố đảm, Lý Hải từng lóng ngóng không biết bế con, thấy con khóc cũng sợ vì không biết làm gì. Ảnh: FBNV Lý Hải chia sẻ chuyện học chăm con: “Vợ tôi là người rất thông minh và chăm con khéo léo nên cũng hướng dẫn cho tôi nhiều. Thêm vào đó, mình phải học từ các bác sĩ, đọc sách để có thêm kiến thức và kỹ năng”. Ảnh: FBNV 50 tuổi, nghệ sĩ Công Ninh lập gia đình, 53 tuổi mới có con đầu lòng. Ảnh: Tiền Phong Khi được gặp con, nam nghệ sĩ xúc động. "Lần đầu, tôi nhìn đứa con, thấy ngộ lắm. Tôi không tin mình đã có con rồi", Công Ninh nói. Ảnh: Tiền Phong Theo Công Ninh, có con sớm thì cũng thú vị, còn có con trễ thì bản thân có nhiều thời gian tự do hơn. Ngoài 50 tuổi, anh có con là đúng vì thời trẻ, anh cũng không có đủ tiền để trang trải, lo cho vợ con. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Đàm Vĩnh Hưng bị Vũ Hà bóc phốt". Nguồn Youtube/ Sen Vàng TV

