Đại gia Đức An - Ngọc Thúy ra sao sau 17 năm ly hôn?

Theo Người Lao Động, mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy). Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Tại tòa, đại diện của ông An đã phản đối phán quyết của cấp sơ thẩm về việc chia đôi tài sản. Phía ông An đề nghị tòa phúc thẩm chia tài sản với tỷ lệ 60% cho ông và 40% cho bà Ngọc Thúy. Ảnh: Người Lao Động. Đại diện của bà Ngọc Thúy cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã không phù hợp khi bác bỏ yêu cầu chia 5 căn biệt thự ở Phan Thiết vì đây là tài sản mà bà Ngọc Thúy mua vào năm 2007 và nhờ mẹ đứng tên. Dù các căn biệt thự này đã được chuyển nhượng và ông Nguyễn Đức An là người nhận tiền, bà Thúy vẫn yêu cầu chia đôi số tài sản này. Ngoài ra, đại diện của bà Thúy còn trình bày, sau ly hôn, ông An không cấp dưỡng nuôi hai con theo phán quyết của tòa án Mỹ. Ảnh: Người Lao Động. Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ, toàn diện và các lập luận mới không làm thay đổi bản chất vụ việc. Do đó, cơ quan này đề nghị HĐXX cùng cấp bác kháng cáo của cả nguyên đơn và bị đơn. HĐXX quyết định nghị án kéo dài đến ngày 26/8 để tuyên án vì còn nhiều vấn đề cần xem xét. Ảnh: Vietnamnet. Vụ kiện tụng giữa Ngọc Thúy và đại gia Đức An bắt đầu từ năm 2010. Trước khi ly hôn, cả hai có 13 tháng chung sống. Ảnh: Tiền Phong. Trong 17 năm qua, Ngọc Thúy nuôi hai con gái chung với đại gia Đức An. Ảnh: Tiền Phong. Ngọc Thúy sinh một cậu con trai với luật sư Trường. Ảnh: Người Lao Động. Lần gần nhất Ngọc Thúy chia sẻ về hôn nhân với luật sư Trường trên truyền thông là vào năm 2021. Vợ cũ đại gia Đức An tâm sự, trong nửa thập kỷ bên nhau, cô và luật sư Trường đã chia sẻ vui buồn, cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Ảnh: Thương Hiệu Và Pháp Luật. Ngọc Thúy rời showbiz năm 2010. Thi thoảng, nữ người mẫu về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Ảnh: Vietanmnet. Sau khi ly hôn với Ngọc Thúy, đại gia Đức An kết hôn một lần nữa nhưng rồi lại chia tay. Doanh nhân tiết lộ, người vợ thứ ba của anh không phải là chân dài nhưng có văn hóa, gia thế danh giá nên không quan tâm cái mác đại gia của anh. Đáng tiếc, người phụ này không chịu được áp lực trước những cuộc tấn công vì tiền nên cả hai đã ly hôn. Sau đó, anh gắn bó với Phan Thư Thảo. Sau 9 năm chung sống và có chung một cô con gái, Phan Như Thảo và Đức An chưa tổ chức đám cưới và chưa đăng ký kết hôn. Chia sẻ về lý do chưa đăng ký kết hôn, Phan Như Thảo cho biết do cô... lười. Cô cho biết thêm, doanh nhân Đức An nhiều lần nhắc nhở cả hai làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng cô lại cho rằng chuyện này không quan trọng. Ảnh: FB Đức An. Đại gia Đức An rất chiều chuộng Phan Như Thảo và bé Bồ Câu. Nam doanh nhân thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho Phan Như Thảo, hỗ trợ nữ người mẫu chăm sóc con gái chung. Ảnh: FB Đức An. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

