Cuộc sống viên mãn của diễn viên chèo Thu Huyền

Nữ diễn viên chèo Thu Huyền và nam ca sĩ Tấn Minh là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của Vbiz. Thu Huyền kể trước khi kết hôn với Tấn Minh, hai người làm bạn 10 năm. Ban đầu chị không nghĩ mình sẽ lấy người cùng nghề còn Tấn Minh khi đó cũng thích mẫu phụ nữ là người mẫu, chân dài, xinh như hoa hậu. Sau gần 20 năm kết hôn và có với nhau hai con trai, vợ chồng Thu Huyền - Tấn Minh chưa bao giờ to tiếng, mâu thuẫn. Khi cô nói to tiếng thì chồng sẽ im lặng, còn khi Tấn Minh cáu thì Thu Huyền không nói thêm nữa. "... Tấn Minh điềm đạm, không hay nói lời hoa mỹ với người bạn đời của mình nhưng rất chân thành. Anh ấy lãng mạn nhưng sẽ không thể hiện một cách phô trương, màu mè. Anh Minh cũng không nói những lời sến súa mà thể hiện tình cảm bằng hành động khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên tâm", Thu Huyền chia sẻ với Dân trí. Hai con trai của Thu Huyền - Tấn Minh đã lớn và có gen nghệ thuật của bố mẹ, rất thích hát, nhảy. Ở tuổi 48, Thu Huyền vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng và xinh đẹp như thời thiếu nữ. Cặp vợ chồng nghệ sĩ thường rủ nhau đi xem phim, nghe nhạc, để hâm nóng tình cảm. Có thời gian rảnh là cả gia đình lại đi du lịch cùng nhau rất vui vẻ. Năm 2017, Thu Huyền là Phó giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Hiện tại, chị được trao quyết định điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh. Chồng chị - ca sĩ Tấn Minh là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật nhưng chị yêu hát chèo từ bé. Năm 16 tuổi, Thu Huyền đạt giải đặc biệt cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội nhờ vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Năm 2007, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú khi có 13 năm tuổi nghề, đặc cách so với tiêu chuẩn tối thiểu 15 năm hoạt động trong nghề. Năm 2023, Thu Huyền có tên trong danh sách trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.Xem video "Tấn Minh song ca cùng Lan Anh ca khúc Chiều biên giới". Nguồn Youtube Lan Anh

