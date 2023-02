Cuộc sống ở tuổi 61 của “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My

"Nữ hoàng ảnh lịch" nức tiếng và cuộc hôn nhân với chàng Việt kiều bình thường

Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Sở hữu nhan sắc yêu kiều, xinh đẹp, chị thuộc thế hệ mỹ nhân đầu tiên của làng điện ảnh Việt cùng Diễm Hương, Việt Trinh... Dù đã trải qua bao nhiêu thập kỷ nhưng đến nay, Diễm My vẫn luôn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ.

Sở hữu nhan sắc yêu kiều, quý phái, Diễm My từng là giai nhân nức tiếng một thời.

Thời kỳ đỉnh cao, Diễm My đóng nhiều phim như Tiếng Sóng, Trang Giấy Mới, Hai Chị Em, Dòng Sông Hoa Trắng... Từ năm 1983, chị bắt đầu làm người mẫu ảnh lịch và nhanh chóng trở thành giai nhân xuất hiện trong nhiều bộ ảnh lịch thời bấy giờ. Thậm chí, trong những năm 1989 - đầu 1990, Diễm My liên tục được mời show có cát-sê lên đến 4 triệu đồng cho 2 đêm, số tiền "khủng" mà chỉ ngôi sao đình đám hàng đầu thời ấy mới nhận được.



Xinh đẹp và tài năng là vậy, nhưng Diễm My lại chọn chồng là một Việt kiều bình thường. Theo lời chị, lúc ấy nhiều bạn bè đã phản đối cuộc tình này vì cho rằng anh chàng Việt kiều đó không xứng đôi với chị.

Tuy xinh đẹp và nổi tiếng, có nhiều người theo đuổi nhưng Diễm My lại lựa chọn gắn bó bên ông xã khi anh còn là một chàng trai Việt kiều bình thường.

Dù bị phản đối và có nhiều vệ tinh theo đuổi, Diễm My vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Sau này, chị chia sẻ: “Để lựa chọn một người đàn ông trong hôn nhân, có nhiều yếu tố: cách người đàn ông ấy đối xử với gia đình, người yếu thế hơn, bạn bè cách người ấy đối diện với khó khăn. Trong tình cảnh ấy, họ thể hiện được sự quan tâm chu đáo, lòng bao dung, vị tha, bền chí… bên cạnh tình yêu, tôi nghĩ đây là một lựa chọn tốt. Lựa chọn của tôi ngày ấy hẳn đều vì những lý do này”.



Diễm My và ông xã hẹn hò 3 năm mới tổ chức hôn lễ. Đám cưới của họ diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở TP. HCM với khách mời gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng đương thời như Diễm Hương, Lý Hùng, Mộng Vân, Bảo Yến, Thanh Bạch... Khi về chung một nhà, Diễm My vẫn được chồng tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Hơn thế, ông xã của Diễm My còn ngày càng thành đạt. Từ anh chàng Việt kiều tay trắng năm nào, anh trở thành ông chủ giàu có và hết lòng yêu thương vợ. Nhờ đó, ở tuổi ngoài 60, Diễm My có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn đáng mơ ước.

Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở tuổi 61

Hiện tại, Diễm My và ông xã đang sống trong một căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng tới 3000 m2 ở Quận 2, TP. HCM. Thỉnh thoảng, chị lại cùng gia đình hoặc bạn bè tận hưởng thời gian thư giãn, vui vẻ trên du thuyền sang trọng của công ty chồng. Vợ chồng Diễm My có 2 cô con gái tên là Thùy My và Quế My. Nữ diễn viên rất tự hào vì cả hai ái nữ đều học giỏi, năng động và vô cùng hiếu thảo.

Vợ chồng Diễm My có 2 cô con gái xinh đẹp và vô cùng giỏi giang.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, có thời điểm Diễm My chọn dừng công việc để chu toàn cuộc sống gia đình. Chị cho rằng đây không phải là sự hy sinh, mà là lựa chọn để hạnh phúc. "Trong cuộc sống, có lúc bạn sẽ không bao giờ có được hai thứ cùng lúc. Khi đó là cơ hội để bạn biết điều gì quan trọng hơn", Diễm My tâm sự với Ngôi sao.



Giờ đây, Diễm My làm nghề vì đam mê do kinh tế vững vàng. Chị nhận nhiều lời mời đóng phim, đi sự kiện nhưng đều cân nhắc kỹ để dành nhiều thời gian cho gia đình.

Sau gần 30 năm gắn bó bên nhau, vợ chồng Diễm My vẫn giữ những thói quen lãng mạn như uống trà, tâm sự, nghe nhạc hay nói những lời ngọt ngào. Ông xã nữ diễn viên cũng thường xuyên hộ tống chị đi dự sự kiện. Trong dịp sinh nhật ở tuổi 59, anh còn tặng vợ bộ trang sức kim cương lên đến 10 carat.

Gần đây nhất, "nữ hoàng ảnh lịch" và chồng còn thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm 29 năm ngày cưới vô cùng lãng mạn, sang trọng. Chị chia sẻ: "Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo thành từ hai mảnh ghép: sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được hai điều này trọn vẹn".

"Nữ hoàng ảnh lịch" chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp 29 năm ngày cưới. Trong dịp này, Diễm My tiết lộ chị đã có kế hoạch, ý tưởng cho dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Khi ấy, vợ chồng chị dự định tổ chức tiệc lớn, mời nhiều bạn bè, người thân đến chung vui.



Chia sẻ về hôn nhân và cuộc sống ở tuổi 61, Diễm My hạnh phúc cho biết: "Niềm vui của tôi hiện tại là được nhìn các con trưởng thành, hạnh phúc, vun vén cho hạnh phúc của mái ấm. Tôi cũng cố gắng dành thời gian cho bạn bè, người thân, đặc biệt truyền đi những năng lượng sống tích cực, suy nghĩ tối giản, xuất phát từ những trải nghiệm của cá nhân".

Vì có cuộc sống viên mãn, đủ đầy nên dù đã bước qua tuổi 60, Diễm My vẫn trẻ trung, đằm thắm hơn nhiều so với tuổi.