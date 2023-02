Hot girl An Tây thả dáng bên rèm cửa đủ khoe đường cong

Hot girl An Tây, tên thật Andrea Aybar là một người mẫu, diễn viên người Tây Ban Nha sống và làm việc tại Việt Nam. An Tây sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo ba vòng 82-60-90 cm. Thời gian trước, cô khá im ắng sau những ồn ào tình ái. Thậm chí cô còn vướng tin đồn “mất tích” khỏi showbiz Việt. Mới đây, gái xinh 9x còn khoe khéo hình thể nuột nà và ngọt ngào với bộ đồ khoét eo có chất liệu lông vũ sang chảnh. Những hình ảnh "hot" của hot girl An Tây được cô chụp khi tạo dáng bên rèm cửa sổ. Chân dài ghi điểm quyến rũ với vẻ gợi cảm bên khung cửa sổ ở nhà và được nhiều cư dân mạng gọi là "hot girl bên rèm cửa". Người mẫu Tây làm chấn động mạng xã hội hôm nay nhờ ăn mặc gợi cảm khoe vóc dáng nuột nà và đôi chân thon dài. Ngoài đời thường, An Tây cũng là một trong những chân dài không ngừng tôn vinh vẻ đẹp hình thể với trang phục táo bạo. Cô thậm chí chỉ diện nội y mỏng manh khi ở nhà, vẫn tự tin chụp ảnh khoe dáng đăng tải lên mạng xã hội làm bao người say đắm. Sở hữu body đẹp, với số đo 82-60-90 nên cô tự tin theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Cô không ngần ngại đăng tải những bức ảnh ăn mặc táo bạo và tất nhiên nhận về nhiều lời khen chê từ người hâm mộ. Xuyên suốt khoảng thời gian dài hoạt động trong showbiz, An Tây từng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc. Tuy nhiên, với cá tính thẳng thắn của mình, người đẹp 28 tuổi này cho biết việc cô đăng ảnh hở hang là sở thích riêng và vì bản thân có vóc dáng đẹp. Ảnh: FBNV

Hot girl An Tây, tên thật Andrea Aybar là một người mẫu, diễn viên người Tây Ban Nha sống và làm việc tại Việt Nam. An Tây sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo ba vòng 82-60-90 cm. Thời gian trước, cô khá im ắng sau những ồn ào tình ái. Thậm chí cô còn vướng tin đồn “mất tích” khỏi showbiz Việt. Mới đây, gái xinh 9x còn khoe khéo hình thể nuột nà và ngọt ngào với bộ đồ khoét eo có chất liệu lông vũ sang chảnh. Những hình ảnh "hot" của hot girl An Tây được cô chụp khi tạo dáng bên rèm cửa sổ. Chân dài ghi điểm quyến rũ với vẻ gợi cảm bên khung cửa sổ ở nhà và được nhiều cư dân mạng gọi là "hot girl bên rèm cửa". Người mẫu Tây làm chấn động mạng xã hội hôm nay nhờ ăn mặc gợi cảm khoe vóc dáng nuột nà và đôi chân thon dài. Ngoài đời thường, An Tây cũng là một trong những chân dài không ngừng tôn vinh vẻ đẹp hình thể với trang phục táo bạo. Cô thậm chí chỉ diện nội y mỏng manh khi ở nhà, vẫn tự tin chụp ảnh khoe dáng đăng tải lên mạng xã hội làm bao người say đắm. Sở hữu body đẹp, với số đo 82-60-90 nên cô tự tin theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Cô không ngần ngại đăng tải những bức ảnh ăn mặc táo bạo và tất nhiên nhận về nhiều lời khen chê từ người hâm mộ. Xuyên suốt khoảng thời gian dài hoạt động trong showbiz, An Tây từng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc. Tuy nhiên, với cá tính thẳng thắn của mình, người đẹp 28 tuổi này cho biết việc cô đăng ảnh hở hang là sở thích riêng và vì bản thân có vóc dáng đẹp. Ảnh: FBNV