Cuộc sống làm vợ, làm dâu gây bất ngờ của Hari Won

Từ khi gắn bó, Hari Won luôn được Trấn Thành chiều chuộng. Đổi lại, nữ ca sĩ cũng chăm sóc chồng chu đáo. Mới đây, cô vào bếp làm đồ ăn khuya cho Trấn Thành. Tuy nhiên, vì nhầm dầu ăn và dầu mè nên Hari Won chiên há cảo cháy. Thực tế, Hari Won không giỏi nấu ăn. Hari Won thường xuyên tặng quà cho Trấn Thành. Dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, cô tậu đồng hồ 700 triệu đồng cho ông xã. Còn dịp sinh nhật Trấn Thành, Hari Won thậm chí bỏ ra 1 tỷ đồng để mua chiếc đồng hồ tặng chồng. Khi đi mua sắm một mình, Hari Won vẫn nghĩ đến Trấn Thành, thậm chí quên mua sắm cho bản thân. Hari Won may mắn có bố mẹ chồng tâm lý nên chuyện làm dâu không gặp nhiều khó khăn. Sau khi cưới, nữ ca sĩ sống chung với bố mẹ chồng, mãi đến gần đây mới dọn ra ở riêng. Ảnh: Saostar Hari Won chia sẻ, mẹ chồng là một người hiền lành, tình cảm, chưa bao giờ đòi hỏi hay trách cứ gì con dâu. Ngược lại, mẹ chồng của Hari Won còn quan tâm hết mực đến sức khỏe của con dâu. Ảnh: Saostar Trấn Thành tiết lộ khi sống chung, anh và Hari Won không phải động tay động chân vào bất cứ công việc nào hết. Từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu nướng đều được bố mẹ giúp đỡ. Ảnh: Thời đại plus Hari Won rất yêu thương bố mẹ chồng. Mới đây, cô dành thời gian đưa mẹ chồng đi làm đẹp. Hari Won còn có mối quan hệ tốt đẹp với các em chồng. Nữ ca sĩ luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng của gia đình chồng. Có thể nói, cuộc sống làm vợ, làm dâu của Hari Won sướng như mơ. Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành - Hari Won xuất hiện trên sách Hàn Quốc". Nguồn VTC Now

