Sốt xình xịch nâng cấp được mong chờ nhất trên iPhone 17

1. Thiết kế siêu mỏng - iPhone 17 "Slim": Tin đồn về iPhone 17 "Slim" hoặc "Air" đang thu hút đầy sự chú ý. Thiết bị này được cho là sẽ mỏng nhất trong lịch sử iPhone, với độ dày chỉ từ 5mm đến 6.25mm. Camera sau sẽ được di chuyển vào giữa mặt lưng thay vì nằm góc trên như trước, mang lại diện mạo độc đáo. (Ảnh: YouTube/Apple Explained). 2. Màn hình ProMotion cho tất cả các phiên bản: Lần đầu tiên, công nghệ màn hình ProMotion tần số quét 120Hz sẽ xuất hiện trên tất cả các phiên bản iPhone 17, bao gồm cả máy tám trung. Tính năng Always-On Display cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn chung, mang lại trải nghiệm mượt mà và tiện lợi.(Ảnh: Mashable ME) 3. Cấu hình mạnh mẽ với chip A19: Chip A19 dự kiến là trái tim của dòng iPhone 17, được sản xuất theo quy trình 3mm nâng cấp. Hiệu suất cao hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và tăng khả năng xử lý nhiều tác vụ đồng thời. Ngoài ra, dung lượng RAM cũng được nâng lên đến 12GB cho các phiên bản Pro, mang đến khả năng đa nhiệm tuyệt vời. (Ảnh: Clickbuy) 4. Camera "lột xác": Camera trước sẽ được nâng cấp độ phân giải lên 24MP, trong khi các phiên bản Pro Max dự kiến sở hữu hệ thống ba camera 48MP đồng nhất. Camera tele còn được trang bị công nghệ Tetraprism, mang lại khả năng zoom quang học đến 5x. (Ảnh: dienthoaigiakho.vn) 5. Modem 5G do Apple tự thiết kế: Apple sẽ trang bị modem 5G do chính hãng tự thiết kế, bắt đầu từ iPhone 17 "Slim". Modem này hứa hẹn mang đến tốc độ tải xuống lên tới 4Gbps, tăng cường hiệu quả truy cập mạng.(Ảnh: MacRumors) 6. Khay SIM vật lý có thể bị loại bỏ: Xu hướng loại bỏ khay SIM vật lý đang được Apple áp dụng từng bước. Dòng iPhone 17 có thể sẽ châm ngòi cho xu hướng này, nhất là ở các quốc gia đã hỗ trợ eSIM rộng rãi. (Ảnh: The Official Truecaller Community) 7. Giá thành cao nhưng đáng tiền: Giá bán của dòng iPhone 17 dự kiến bắt đầu từ 999 USD (~25 triệu VNĐ) cho phiên bản Pro, phiên bản "Slim" hóa ra có thể rẻ hơn. (Ảnh: Digit) iPhone 17 dự kiến sẽ được Apple giới thiệu vào tháng 9/2025, theo lịch trình ra mắt thường niên nhưng thông tin cụ thể còn chờ xác nhận chính thức. (Ảnh: 9to5Mac) Mời quý độc giả xem thêm video: Cách để phế bỏ Action Button On iPhone 16.

