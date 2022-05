Cuộc sống HH Đền Hùng Giáng My ra sao sau khi đời tư gây chú ý?

Hồi tháng 4 vừa qua, đời tư của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng sau khi có thông tin gây chú ý về ông Đỗ Anh Dũng - người từng gắn bó với Giáng My. Giáng My có động thái khóa chức năng bình luận đối với người lạ trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng Giáng My muốn tránh những bình luận tiêu cực, kém duyên từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thực hư động thái khóa chức năng bình luận của Giáng My chỉ người trong cuộc mới hiểu. Giáng My khá im ắng một thời gian trước khi cập nhật hình ảnh trở lại trên mạng xã hội. Bà mẹ một con khoe loạt ảnh đi biển. Nhan sắc không tuổi của Giáng My khiến nhiều người phải trầm trồ.Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 đăng tải những dòng trạng thái đầy tích cực. Cô thường để lại hashtag “năng lượng tích cực” khi viết status. Người đẹp vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Thời gian qua, Giáng My khá bận rộn. Giữa tháng 4, Giáng My nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Duyên dáng Hoàn vũ 2022. Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 tham gia không ít sự kiện. Về chuyện tình cảm, Giáng My vẫn kín tiếng như thường thấy. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

