Cuộc sống của Võ Hạ Trâm và loạt mỹ nhân lấy chồng Ấn Độ

Tháng 1/2019, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ hơn cô 12 tuổi tên Vikas Chaudhary. Trước khi gặp chồng, cô từng không muốn lập gia đình vì chuyện tình cảm không như ý. Ảnh: FBNV Tính cách lạc quan, hài hước nhưng cũng rất sâu sắc, bao dung của doanh nhân Vikas đã chinh phục được Võ Hạ Trâm. Ở bên anh, nữ ca sĩ không còn những suy nghĩ tiêu cực. Ảnh: FBNV Võ Hạ Trâm từng chia sẻ, vợ chồng cô không ăn chung. “Vì tôi ăn một giờ khác, Vikas ăn một giờ khác và món ăn cũng khác nhau cho nên mạnh ai nấy ăn”, nữ ca sĩ tâm sự. Tuy nhiên, khi con gái lớn lên, nữ ca sĩ cố gắng để gia đình ăn chung. Ảnh: FBNVÔng xã Võ Hạ Trâm hết mực chiều vợ. Gần đây, doanh nhân Vikas chi 5 tỷ cho vợ làm MV. Theo Võ Hạ Trâm, ông xã chỉ có đi làm và về nhà với gia đình. Về phần mình, Võ Hạ Trâm luôn tin tưởng chồng. Ảnh: FBNV Diễn viên Nguyệt Ánh cũng lấy chồng Ấn Độ. Năm 2017, cô lên xe hoa với Kilaparthy Eswar Rao - một giáo viên yoga. Theo Vietnamnet, hồi mới quen nhau, anh Eswar không biết Nguyệt Ánh là diễn viên. Mãi sau này, một học viên mới nói cho anh biết thông tin này. Ảnh: Dân Việt Nguyệt Ánh từng chia sẻ, vợ chồng không giấu nhau bất kì chuyện gì, có thể nói chuyện mãi không chán. Đặc biệt, nữ diễn viên được chồng ủng hộ trên mọi phương diện. Ảnh: Vietnamnet Nữ diễn viên phim “Cổng mặt trời” hiện tại có một con trai 5 tuổi tên Nanda. Ảnh: Dân Việt Do Nguyệt Ánh hiếm khi đăng tải hình ảnh chồng nên hôn nhân của cô vướng một số đồn đoán. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2023, nữ diễn viên cho biết, cô không quan tâm đến những tin đồn bởi chỉ có thời gian dành cho gia đình, công việc. Ảnh: FBNV Hoa hậu Diệu Hoa kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dane năm 1993. Đến nay, vợ chồng người đẹp không còn khoảng cách về văn hóa, phong tục. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Hoa hậu Diệu Hoa và chồng có 3 người con chung. Con gái đầu lòng Diệu My của vợ chồng người đẹp đang làm việc cho một công ty ở New York (Mỹ). Con trai út Hoàng Phi học năm cuối ngành Khoa học máy tính của Washington University (Mỹ) còn con gái thứ hai Diệu Ly làm việc ở Singapore. Ảnh: Dân Trí Sau khi kết hôn, Diệu Hoa lựa chọn gia đình thay vì theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Xem video: "Võ Hạ Trâm hát bài Mẹ tôi". Nguồn Youtube Võ Hạ Trâm

