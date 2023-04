Võ Hạ Trâm tài năng thế nào…tham vọng “tấn công” làng nhạc Ấn Độ?

MV "Về với em" của Võ Hạ Trâm thuộc dự án "The love journey". MV mới được quay tại Ấn Độ, có dàn vũ công Bollywood, bản phối pha trộn giữa nhạc điện tử và các nhạc cụ truyền thống Ấn Độ. Nữ ca sĩ thể hiện bài hát bằng tiếng Việt và tiếng Ấn. Ảnh: Người lao động Võ Hạ Trâm chia sẻ trên Người lao động, MV "Về với em" sẽ như một bước khảo sát phản ứng của khán giả Ấn Độ đối với cô. Nếu thuận lợi, có thể nữ ca sĩ sẽ có những kế hoạch xa hơn. Ảnh: Người lao động Võ Hạ Trâm thử sức ở nhiều cuộc thi âm nhạc khi còn nhỏ. Năm 13 tuổi, cô giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát măng non 2003. Năm 2005, Võ Hạ Trâm thắng cuộc thi Tuổi đời mênh mông. Năm 2006, cô giành giải nhất Tiếng hát chú ve con. Năm 2007, Võ Hạ Trâm đoạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Năm 2014, nữ ca sĩ tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM. Cô sang Mỹ học thạc sĩ chuyên ngành Broadway trong 2 năm. Năm 2016, ca sĩ Võ Hạ Trâm về Việt Nam ca hát và làm giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM. Võ Hạ Trâm tạo dấu ấn với loạt bài hát như “Mùa hè đẹp nhất”, “Những ngày xưa ấy”, “Giấc mơ mùa thu”, “Chợt như giấc mơ”, “Mẹ tôi”, “Nhà anh trên đỉnh cheo leo”... Võ Hạ Trâm tham gia nhiều gameshow. Đáng chú ý, nữ ca sĩ giành danh hiệu á quân Gương mặt thân quen 2016. Ảnh: Dân Trí Năm 2019, Võ Hạ Trâm làm liveshow đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp mang tên "This is me". Ảnh: PLO Xem video: "Võ Hạ Trâm hát bài Mẹ tôi". Nguồn Youtube Võ Hạ Trâm

