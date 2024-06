Cuộc sống của Diễm My 9x sau khi lấy chồng doanh nhân

Tháng 12/2023, Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn tổ chức đám cưới sau 6 năm hẹn hò. Sau đám cưới, Diễm My sống trong căn biệt thự mới do bố mẹ chồng tặng. Vợ chồng Diễm My đón Tết Nguyên đán 2024 trong biệt thự.Bố mẹ chồng Diễm My sống ở nhà bên cạnh hai con. Diễm My đón Tết Nguyên đán 2024 cùng nhà chồng. Vợ chồng Diễm My có nhiều chuyến du lịch nước ngoài sau đám cưới. Nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" tình tứ bên chồng doanh nhân trong một chuyến đi. Diễm My dành thời gian vun đắp hôn nhân cùng Vinh Nguyễn thay vì chỉ biết đến công việc như trước. Nữ diễn viên có chồng đồng hành trong công việc, cuộc sống, san sẻ những niềm vui nỗi buồn. Diễm My khoe cùng Vinh Nguyễn tham gia một giải chạy bộ. Nữ diễn viên đón ngày lễ Tình nhân, 8/3 bên người bạn đời. Diễm My chia sẻ trên Đẹp, dù đã lập gia đình, cô vẫn tự do được làm những điều mà bản thân thích. Cô cho rằng đây là một trong những may mắn lớn của cô. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

