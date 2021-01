Cuộc sống Cẩm Đan thay đổi ra sao khi quen chồng cũ Lệ Quyên?

Cẩm Đan là một cái tên xa lạ với khán giả trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ở sân chơi nhan sắc này, việc chân dài gốc An Giang dừng chân ở top 15 khiến nhiều người tiếc nuối bởi nhan sắc của cô được đánh giá khá cao. Chia sẻ trên Vietnamnet, Cẩm Đan cho biết, cô đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chỉ với 300.000 đồng trong tay. Chính vì vậy, khi biết chuyện, ông chủ phòng trà Đức Huy muốn hỗ trợ Cẩm Đan. Cẩm Đan quen biết chồng cũ Lệ Quyên vào thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam. Sau khi rời Hoa hậu Việt Nam, chân dài gốc An Giang khá đắt show làm người mẫu. Hình ảnh Cẩm Đan tự tin sải bước trên sàn catwalk cách đây không lâu. Chia sẻ trên iOne, Cẩm Đan cho biết, cô biết ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã giúp cuộc sống của cô thay đổi. "Không đến mức đổi đời nhưng nhờ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cuộc đời tôi đã bước sang trang mới. Nếu như trước khi tham gia cuộc thi, tôi chưa từng được mời dự các show hay sự kiện, chụp ảnh quảng cáo, thì sau này đã khác", Cẩm Đan cho biết trên Đất Việt. Cát sê của Cẩm Đan tăng 15 lần so với thời tên tuổi chưa hot. Sau tin đồn hẹn hò ông chủ phòng trà Đức Huy, Cẩm Đan xuất hiện tại sự kiện với tần suất dày đặc hơn. Nhiều người cho rằng nhờ tin đồn tình cảm, top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 trở nên đắt show hơn. Cẩm Đan xuất hiện với hình ảnh sang chảnh hơn sau khi rời cuộc thi. Chân dài cho biết, hầu như trang phục, phụ kiện cô dùng được các nhãn hàng mời hợp tác truyền thông hoặc những nhà thiết kế yêu mến tặng.Bạn gái tin đồn của ông chủ phòng trà Đức Huy cho biết, kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm người mẫu, cô đều gửi về cho mẹ, phụ giúp gia đình. Xem video "Cẩm Đan làm người mẫu". Nguồn FB Cẩm Đan

