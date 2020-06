Cuộc đời trắc trở của ca sĩ Hồ Phàm bị bắn trọng thương

Theo Tiền Phong, đêm 19/6, nam ca sĩ Hồ Phàm bị bắn trọng thương khi đang được một người bạn chở bằng xe máy. Ngay sau đó, ca sĩ Hồ Phàm được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Ảnh: Vietnamnet Trên trang cá nhân, Bùi Xuân Nghĩa - em trai của danh hài Xuân Hinh kêu gọi mọi người giúp đỡ ca sĩ Hồ Phàm. “Mong cả nhà giúp đỡ. Hồ Phàm bị tai nạn thủng phổi hiện đang được phẫu thuật, gia cảnh vô cùng khó khăn”, Xuân Nghĩa viết. Ảnh: Dân Việt Chia sẻ trên An ninh thủ đô, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, Hồ Phàm là người dân tộc thiểu số Pako ở vùng sâu vùng xa tỉnh Quảng Trị, bố mẹ mất sớm, cuộc sống của anh chị em trong gia đình đều khó khăn. Ảnh: An ninh thủ đô Còn theo lời của ca sĩ Ploong Thiết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có việc làm nên Hồ Phàm không có tiền đóng tiền thuê nhà trọ, đành phải xin ở nhờ nhà vợ chồng gia đình một người quen biết cùng quê. Ploong Thiết cho biết thêm, anh trai của Hồ Phàm đã đón xe khách từ Quảng Trị về Hà Nội và gặp em trai. Cùng với nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và một số nghệ sĩ khác, ca sĩ Ploong Thiết kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ Hồ Phàm. Hồ Phàm vốn là học trò cưng của nhạc sĩ An Thuyên. Anh từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tham gia Sao Mai 2005. Ngoài ra, Hồ Phàm từng đóng phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 2”. Sau khi ra trường, học trò của cố nhạc sĩ An Thuyên từng có thời gian về công tác tại một đoàn nghệ thuật ở Quảng Trị, sau đó trở ra Hà Nội để tiếp tục bám nghề. Năm 2016, vợ của ca sĩ Hồ Phàm bị ung thư giai đoạn 2. Mặc dù nam ca sĩ đã cố gắng chạy show, đi hát các nơi nhưng số tiền cát sê không đủ để thanh toán 40 triệu viện phí ban đầu. Ảnh: Ngôi sao Khi biết hoàn cảnh của vợ chồng Hồ Phàm, giới nghệ sĩ Hà Nội đã tổ chức trận giao hữu bóng đá để gây quỹ từ thiện. Tuy nhiên căn bệnh quái ác đã khiến vợ Hồ Tràm qua đời, để lại cậu con trai còn quá nhỏ. Ảnh: Giao thông Mời quý độc giả xem video "Sao Việt và những lần cạch mặt nhau vì “cà khịa”. Nguồn VTC Now

