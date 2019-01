Công Lý phản ứng bất ngờ trước việc Thảo Vân chụp hình cưới với "phi công trẻ"

Mới đây, MC Thảo Vân và Lê Anh bất ngờ thực hiện một bộ ảnh cưới chuẩn phong cách thời bao cấp. Từ trang phục của cô dâu, chú rể cũng đến bối cảnh, cách trang trí phông bạt đều đem lại cho người xem một cảm giác thú vị, bồi hồi về một đám cưới của thập niên cũ.



Ảnh cưới chuẩn thời bao cấp của MC Thảo Vân và Lê Anh. Bộ ảnh của MC Thảo Vân và Lê Anh đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Danh hài Minh Vượng, Vượng Râu, Vân Dung, Á hậu Thụy Vân, ca sĩ Mỹ Dung… đều để lại nhiều bình luận hài hước, khen ngợi ý tưởng độc đáo của cặp đôi này. Tuy nhiên, bình luận thu hút được nhiều sự chú ý nhất có lẽ của danh hài Công Lý. “Cô Đẩu” khá bất ngờ khi thấy vợ cũ đăng ảnh làm cô dâu liền comment: “Cái gì đấy?“. Ngay lập tức, một người bạn của Công Lý và Thảo Vân hài hước đáp: “Người ta đi lấy chồng đấy“. MC Thảo Vân cũng hùa theo: “Mừng to to vào“. Danh hài Công Lý phản ứng hài hước khi nhìn thấy ảnh MC Thảo Vân làm cô dâu. Đáp lại, Công Lý cho biết: “Không có đâu“, đồng thời anh cũng không quên khẳng định bản thân cảm thấy “đau lòng” và “tổn thương” trước loạt ảnh cưới của MC Thảo Vân.



Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, năm 2004, Công Lý cưới MC Thảo Vân khi đã hẹn hò được 2 năm. "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy", Công Lý nói khi quyết định chấm dứt thời kỳ "một mình" để bước vào cuộc hôn nhân với ước mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Mối tình giữa Công Lý và Thảo Vân cũng đã tốn không ít giấy mực của báo chí một thời. Bởi về mặt tuổi đời, Công Lý kém Thảo Vân, anh lại đã trải qua một lần tan vỡ và họ quen nhau không lâu sau khi anh ly hôn. Điều này khiến cho nhiều khán giả nghi ngờ Thảo Vân là người thứ 3 chen vào cuộc sống gia đình Công Lý.

Thế nhưng, khi sóng gió đã qua, Thảo Vân không ngần ngại chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình. Theo cô, kể từ sau khi vợ chồng Công Lý ly dị, ngoài giờ lên sân khấu, lúc làm việc, cô vẫn thường thấy anh đứng một mình với tâm trạng bần thần, buồn bã. Có lẽ, sự đổ vỡ trong hôn nhân đã khiến anh trở nên suy sụp, mất đi niềm vui sống dù trên sân khấu anh vẫn mang đến tiếng cười cho mọi người.

Cảm nhận được những rạn nứt trong trái tim chàng trai kém tuổi, Thảo Vân đã đến bên, an ủi, chia sẻ cùng anh cho vơi đi nỗi buồn. Cũng chính điều này đã đưa hai trái tim xa lạ xích lại gần nhau. Tình yêu đến với họ lúc nào không hay, chỉ biết rằng, cả hai nhận ra mình không thể sống thiếu người kia được nữa. Tháng 12/2004, Công Lý và Thảo Vân kết hôn. Hết lời khen ngợi Thảo Vân, Công Lý từng chia sẻ hạnh phúc vì có một người vợ đảm đang, biết vun vén, chăm lo cho gia đình.

Những tưởng cuộc hôn nhân sau bao nhiêu sóng gió ấy sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng sau 5 năm gắn bó họ lại bất ngờ ly hôn. Nói về lý do chia tay, Công Lý viết: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay".