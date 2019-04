Con gái Hoàng Bách hỏi ‘bá đạo’: Sao bố mẹ được tắm cùng nhau?

Mới đây trên trang cá nhân của mình, bà xã Hoàng Bách vừa chia sẻ cuộc trò chuyện giữa mình và con gái thứ 2 Meo Meo. Câu chuyện với những câu hỏi “bá đạo” của cô con gái 7 tuổi khiến nhiều người phải phì cười.



Con gái Hoàng Bách và câu hỏi ‘bá đạo’: Sao bố mẹ được tắm cùng nhau?

“Cốc cốc cốc…

Meo: Mẹ ơi con vào được không? Con cần mẹ giúp con lau khô tóc!

Mẹ: Con vào đi.

Meo: Bố đâu mẹ? Bố không tắm cùng mẹ à mẹ?

Mẹ: Bố trến sân thượng tưới cây rồi cho cá ăn ý con.

Meo: Mẹ ơi, sao bố là con trai, mẹ là con gái mà được tắm cùng nhau?

Mẹ: Vì bố mẹ đã trên tuổi 18 nên được tự quyết định tắm cùng người khác giới hay không, vì bố mẹ yêu nhau và bố mẹ là vợ chồng nên thích tắm cùng nhau ý con!

Meo: Vậy 18 tuổi con cũng được tắm cùng người khác giới hả mẹ?

Mẹ: Đúng rồi con gái, khi con đủ tuổi trưởng thành con có quyền quyết định làm những điều con thích!

Meo: Thôi, 18 tuổi con cũng không thích tắm với người khác đâu, con chỉ thích tắm cùng mẹ!

Mẹ: Ok, mẹ tôn trọng quyết định của con!

Meo: Mẹ ơi, bao nhiêu tuổi thì ti con mới to như mẹ?

Mẹ: Mẹ nghĩ chắc khoảng 12-13 gì đó thì ti con sẽ bắt đầu có dấu hiệu to lên!

Meo: 18 tuổi thì có to bằng ti mẹ hay không mẹ?

Mẹ: Mẹ nghĩ nó sẽ to hơn nhưng sẽ không to bằng mẹ đâu. Vì ti mẹ đang mang bầu em bé nên sẽ to lên nhiều để chứa sữa cho em con, cũng giống như lúc mẹ có bầu anh Hai và con ấy!

Meo: À, vậy khi nào con có em bé ti con mới to như ti mẹ! Mà con không có em bé đâu vì có em bé là bụng con nó phải bể ra đau lắm, mẹ đẻ em con nuôi là được rồi…

Trò chuyện với em bé sắp lên 7, bố mẹ thống nhất là phải thành thật với em, trả lời đúng vấn đề em hỏi mà phải dễ hiểu, không nói sai nói tránh, nên cũng xoắn não phết các mẹ à”.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Cô nhóc Meo Meo đang ở độ tuổi khám phá và rất hay thắc mắc. Cũng như những đứa trẻ khác ở độ tuổi này, sẽ có vô vàn những câu hỏi vì sao, thế nào.