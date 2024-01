Con gái của Jack - Thiên An diện áo dài Tết, đáng yêu vô đối

Thiên An vừa chia sẻ bộ ảnh Tết bên con gái Sol. Con gái của Jack và Thiên An diện trang phục áo dài đôi cùng mẹ. Bé Sol có nhiều biểu cảm đáng yêu khi chụp ảnh Tết. Con gái Thiên An được nhiều cư dân mạng yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương. Bé Sol rất hợp tác trong việc tạo dáng. Cô nhóc cùng mẹ tạo dáng lau dọn nhà cửa. Bé Sol hào hứng chụp ảnh cho mẹ. Thiên An đang một mình nuôi con gái sau khi chia tay Jack. Cuộc sống của hai mẹ con Thiên An đầy bình yên. Tình cũ của Jack ngày càng đắt show quảng cáo, dự án phim ảnh, người mẫu. Thiên An thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái. Trái ngược, Jack không có bất kỳ động thái nào liên quan đến ái nữ. Hậu chia tay, Thiên An kín tiếng về chuyện tình cảm. Trong khi đó, Jack vướng tin đồn từng hẹn hò Thúy Ngân. Đối mặt với tin đồn tình cảm, Jack giữ im lặng. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV

Thiên An vừa chia sẻ bộ ảnh Tết bên con gái Sol. Con gái của Jack và Thiên An diện trang phục áo dài đôi cùng mẹ. Bé Sol có nhiều biểu cảm đáng yêu khi chụp ảnh Tết. Con gái Thiên An được nhiều cư dân mạng yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương. Bé Sol rất hợp tác trong việc tạo dáng. Cô nhóc cùng mẹ tạo dáng lau dọn nhà cửa. Bé Sol hào hứng chụp ảnh cho mẹ. Thiên An đang một mình nuôi con gái sau khi chia tay Jack. Cuộc sống của hai mẹ con Thiên An đầy bình yên. Tình cũ của Jack ngày càng đắt show quảng cáo, dự án phim ảnh, người mẫu. Thiên An thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái. Trái ngược, Jack không có bất kỳ động thái nào liên quan đến ái nữ. Hậu chia tay, Thiên An kín tiếng về chuyện tình cảm. Trong khi đó, Jack vướng tin đồn từng hẹn hò Thúy Ngân. Đối mặt với tin đồn tình cảm, Jack giữ im lặng. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV