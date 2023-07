Con gái Thiên An đóng phim truyền hình... đáng yêu cỡ nào?

Bé Sol - con gái Thiên An đóng phim Trên cả tình thân đang lên sóng. Thời điểm tham gia dự án, cô nhóc mới 16 tháng tuổi. Ảnh: Zing. Trong Trên cả tình thân, Thiên An vào vai nữ chính. Ảnh: FBNV. Từ khi còn rất nhỏ, bé Sol không chỉ đóng phim mà còn làm người mẫu, tham gia các chương trình. Ảnh: FBNV. Con gái Jack góp mặt trong chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2. Ảnh: FBNV. Bé Sol tỏ ra dạn dĩ trước ống kính máy quay. Ảnh: FBNV.Con gái của Thiên An và Jack có vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn, làn da trắng. Ảnh: FBNV. Thiên An và con gái thường xuyên mặc đồ đôi. Ảnh: FBNV. Cô con gái hơn 2 tuổi của Thiên An đang đi học mẫu giáo. Ảnh: FBNV. Thiên An đưa con gái tham gia nhiều hoạt động. Ảnh: FBNV. Thiên An hài hước chia sẻ về một hoạt động cùng con: "Người ta đi workshop để thanh tịnh, chữa lành tâm hồn. Còn tôi dẫn bé Sol theo như muốn làm cho cô chú tham gia chung muốn trỗi dậy phần "đen" trong tâm hồn vậy. Nói cái gì mà không ngớt, nói như hát, thao túng tâm lý cô chú là một em bé với dáng vẻ một nàng bánh bèo cute mà đâu hề biết bả là một "quậy girl" thứ dữ. Cô chú lầm to rồi". Ảnh: FBNV. Bé Sol có phần nghịch ngợm. Ảnh: FBNV. Đối với Thiên An, bé Sol là nguồn động lực lớn để cô vượt qua nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên chia sẻ: "Nụ cười của con là ánh sáng trong lòng mẹ, ngày nào có con bên cạnh, ngày đó mẹ sẽ luôn hạnh phúc". Ảnh: FBNV.Xem MV: "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

Bé Sol - con gái Thiên An đóng phim Trên cả tình thân đang lên sóng. Thời điểm tham gia dự án, cô nhóc mới 16 tháng tuổi. Ảnh: Zing. Trong Trên cả tình thân, Thiên An vào vai nữ chính. Ảnh: FBNV. Từ khi còn rất nhỏ, bé Sol không chỉ đóng phim mà còn làm người mẫu, tham gia các chương trình. Ảnh: FBNV. Con gái Jack góp mặt trong chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2. Ảnh: FBNV. Bé Sol tỏ ra dạn dĩ trước ống kính máy quay. Ảnh: FBNV. Con gái của Thiên An và Jack có vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn, làn da trắng. Ảnh: FBNV. Thiên An và con gái thường xuyên mặc đồ đôi. Ảnh: FBNV. Cô con gái hơn 2 tuổi của Thiên An đang đi học mẫu giáo. Ảnh: FBNV. Thiên An đưa con gái tham gia nhiều hoạt động. Ảnh: FBNV. Thiên An hài hước chia sẻ về một hoạt động cùng con: "Người ta đi workshop để thanh tịnh, chữa lành tâm hồn. Còn tôi dẫn bé Sol theo như muốn làm cho cô chú tham gia chung muốn trỗi dậy phần "đen" trong tâm hồn vậy. Nói cái gì mà không ngớt, nói như hát, thao túng tâm lý cô chú là một em bé với dáng vẻ một nàng bánh bèo cute mà đâu hề biết bả là một "quậy girl" thứ dữ. Cô chú lầm to rồi". Ảnh: FBNV. Bé Sol có phần nghịch ngợm. Ảnh: FBNV. Đối với Thiên An, bé Sol là nguồn động lực lớn để cô vượt qua nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên chia sẻ: "Nụ cười của con là ánh sáng trong lòng mẹ, ngày nào có con bên cạnh, ngày đó mẹ sẽ luôn hạnh phúc". Ảnh: FBNV. Xem MV: "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97