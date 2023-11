Ngắm con gái đáng yêu của Jack - Thiên An

Jack - Thiên An có con gái chung Sol trước khi chia tay. Hiện, bé Sol đã hơn 2 tuổi. Con gái Jack càng lớn càng có vẻ ngoài giống bố. Bé Sol được nhiều cư dân mạng yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu.Con gái Thiên An có nhiều biểu cảm hài hước. Thiên An đăng tải không ít khoảnh khắc dễ thương của ái nữ trên một fanpage riêng. Tình cũ của Jack ghép ảnh bé Sol giống tạo hình nhân vật Xuân Đan của Binz trong MV Hit me up ra mắt gần đây. Bé Sol đóng vai bác sĩ khi đi học. Con gái Jack hóa thân Hằng Nga trong bộ ảnh đón Trung thu. Bé Sol vui vẻ đón Halloween tại trường học. Con gái Thiên An rất thân thiết với bé Bona - con gái Trương Mỹ Nhân. Thiên An cùng con gái dự tiệc sinh nhật của ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân. Thiên An thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái trong khi Jack không có bất kỳ động thái nào liên quan đến ái nữ. Cuộc sống của tình cũ Jack đầy bình yên sau sóng gió năm 2021. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV

