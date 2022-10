Con gái 18 tuổi của Chiều Xuân lớn bổng, ngày càng quyến rũ

Đỗ Thị Hồng Khanh, con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã tròn 18 tuổi. Cô bé mũm mĩm, đáng yêu đi thi The Voice Kids 2013 giờ đã lớn bổng và là thiếu nữ xinh xắn. Hình ảnh Hồng Khanh thời gian gần đây khá gợi cảm và phá cách. Con gái Chiều Xuân chia sẻ, cô nàng thấy mình tự tin và xinh hơn khi mặc những trang phục gợi cảm. Hồng Khanh được cho là bản sao của mẹ Chiều Xuân với đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú. Từ nhỏ Hồng Khanh đã sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc ảnh hưởng từ bố - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Con gái út của Chiều Xuân học nhiều thể loại nhạc cụ như: piano, guitar, ukulele... và thanh nhạc. Sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí cách đây gần 10 năm, Hồng Khanh tập trung vào việc học văn hóa, chỉ ca hát cho những sự kiện trong trường học. Năm 16 tuổi, Hồng Khanh ra sản phẩm âm nhạc đầu tay MV mang tên "Thơm". Hồng Khanh đáng yêu trên sân khấu The Voice Kids 2013. (Ảnh: An ninh thủ đô) Xem video Hồng Khanh trong chương trình The Voice Kids. Nguồn VTV3

Đỗ Thị Hồng Khanh, con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã tròn 18 tuổi. Cô bé mũm mĩm, đáng yêu đi thi The Voice Kids 2013 giờ đã lớn bổng và là thiếu nữ xinh xắn. Hình ảnh Hồng Khanh thời gian gần đây khá gợi cảm và phá cách. Con gái Chiều Xuân chia sẻ, cô nàng thấy mình tự tin và xinh hơn khi mặc những trang phục gợi cảm. Hồng Khanh được cho là bản sao của mẹ Chiều Xuân với đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú. Từ nhỏ Hồng Khanh đã sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc ảnh hưởng từ bố - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Con gái út của Chiều Xuân học nhiều thể loại nhạc cụ như: piano, guitar, ukulele... và thanh nhạc. Sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí cách đây gần 10 năm, Hồng Khanh tập trung vào việc học văn hóa, chỉ ca hát cho những sự kiện trong trường học. Năm 16 tuổi, Hồng Khanh ra sản phẩm âm nhạc đầu tay MV mang tên "Thơm". Hồng Khanh đáng yêu trên sân khấu The Voice Kids 2013. (Ảnh: An ninh thủ đô) Xem video Hồng Khanh trong chương trình The Voice Kids. Nguồn VTV3