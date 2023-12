Cô dâu Diễm My 9x nói lời thề nguyện, chú rể bật khóc

Đám cưới Diễm My 9x - Vinh Nguyễn diễn ra vào chiều tối ngày 21/12 tại TP HCM. Ảnh: Znews. Vợ chồng Diễm My đọc lời thề nguyện. Cô dâu chia sẻ, Vinh Nguyễn là người bạn đồng hành tốt nhất, là nhà, là tình yêu duy nhất và cuối cùng. Ảnh: Znews. "Anh thay đổi em từ một cô gái hay buồn, hay thu mình lại với trái tim tan vỡ, từ một cô gái nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của một người nào khác ngoài mẹ mình, trở nên tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp. Anh làm cho trái tim em trở nên ấm áp hơn. Anh dắt em đi đến những nơi em chưa từng đến, ăn những món ăn mà em chưa bao giờ được ăn. Mình cùng xem phim, chạy bộ, vượt qua những ngọn núi, vượt qua biến cố và nỗi đau tột cùng trong trái tim của em. Anh đã chưa bao giờ từ bỏ em, luôn động viên em, thấu hiểu em", Dân Trí lẫn lời Diễm My. Ảnh: Vietnamnet. Vinh Nguyễn bật khóc trước chia sẻ của vợ. Ảnh: Vietnamnet.Chồng Diễm My đọc lời thề nguyện: "Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều sẽ vượt qua… Anh yêu em". Ảnh: Vietnamnet. Lên sân khấu phát biểu, Trấn Thành gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Diễm My. "Tôi rất xúc động khi nghe hai em nói lời thề nguyện. Tôi rất mừng cho em tôi đã lấy được một người chồng tử tế, tinh tế và đầy kinh tế. Cuộc sống sẽ có lúc hục hặc, bất đồng quan điểm. Những lúc hai đứa khó khăn, sắp buông tay nhau, hãy nghĩ đến ngày hôm nay để đi đến chặng đường còn lại", Znews dẫn lời Trấn Thành. Ảnh: Znews. Vợ chồng Diễm My hát nhảy ca khúc I will follow him. Ảnh: Znews. Trường Giang - Nhã Phương, Thu Trang - Tiến Luật, Khánh Vân đến chúc mừng vợ chồng Diễm My. Ảnh: FBNV. Lương Thùy Linh, Lê Hoàng Phương cũng dự đám cưới. Ảnh: FBNV. Midu chúc mừng Diễm My - Vinh Nguyễn. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt sánh đôi tại đám cưới. Ảnh: FBNV. Quang Vinh góp mặt trong hôn lễ của Diễm My. Ảnh: FBNV. Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền, Thùy Anh, Thanh Sơn đến mừng đám cưới Diễm My. Các diễn viên từng góp mặt trong phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Ảnh: FBNV. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

