Diễm My 9x sống sang chảnh trước khi lên xe hoa

Diễm My 9x hoạt động trong showbiz Việt từ khi còn nhỏ. Năm 2015, trong cuộc phỏng vấn với Zing, cát-sê của cô đã bỏ xa điểm khởi đầu. Có những phim Diễm My nhận được thù lao tăng gấp 10 lần, 20 lần. Ảnh: FBNV. Ở tuổi 25, Diễm My đã mua được nhà, xe. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Nữ diễn viên tậu những chiếc xe đắt đỏ. Ảnh: FBNV. Diễm My từng sở hữu một căn hộ 3 tỷ trước khi rao bán vào năm 2018. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên sở hữu nhiều túi xách hàng hiệu. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên sinh năm 1990 sử dụng mẫu túi có giá 148-170 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: FBNV. Sử dụng đồ hiệu, Diễm My trông sang chảnh hơn. Ảnh: Dân Trí. Tại một sự kiện năm 2020, diễn viên Diễm My gây chú ý khi diện đầm 100 triệu, đeo đồng hồ hơn 500 triệu đồng. Ảnh: VOV. Tại một sự kiện năm 2016, nữ diễn viên đeo đồng hồ 1,3 tỷ đồng. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Trong lễ ăn hỏi, Diễm My nhận sính lễ "khủng" từ gia đình chồng. Ảnh: FBNV. Gia đình chồng Diễm My kinh doanh mảng ẩm thực. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên học hỏi thêm về lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

