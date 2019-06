Chuyện ít biết về 5 giai nhân trong cuộc đời Lý Tiểu Long

Hà Ái Du

Người phụ nữ đầu tiên được nói đến chính là thân mẫu Lý Tiểu Long. Nhiều tư liệu về nam diễn viên ở Hong Kong và Đài Loan từ lâu đều ghi tên thân mẫu của ông là Hà Kim Đường. Tuy nhiên, chỉ khi chị gái ông là Lý Thu Nguyên (Phoede Lee) đang định cư ở Mỹ đã cho biết: "Tên mẹ tôi là Hà Ái Du, cháu gái của hiệp sĩ Hà Đông (Sir Robert Hotung), một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng của Hong Kong".

Hà Ái Du và Lý Hải Tuyền bên cậu con trai Lý Tiểu Long.

Hà Ái Du sinh ở Thượng Hải. Trước chiến tranh Nhật - Trung, bà quen biết và hẹn hò nam tài tử lừng danh Lý Hải Tuyền, một trong tứ trụ của đoàn Việt kịch Thượng Hải. Câu chuyện tình xúc động giữa hai người đã gặp phải rào cản từ gia đình mang tư tưởng phong kiến, vì vậy, tình yêu của họ đã phải trải qua nhiều thử thách, sóng gió. Thế nhưng, tình yêu chân thành và mãnh liệt của cả hai đã khiến gia đình Hà Ái Du đồng ý cho cặp đôi đến với nhau.

Vợ chồng Lý Hải Tuyền và Hà Ái Du có với nhau 4 mặt con: 2 gái (Lý Thu Nguyên, Lý Thu Phượng/Agnes Lee), 3 trai ( Lý Chung Thâm/Peter Lee, Lý Tiểu Long và Lý Thần Huy/Robert Lee).

Miêu Khả Tú (Nora Miao)

Trong nghiệp diễn, Lý Tiểu Long phần lớn hợp tác cùng các đồng nghiệp nam, rất ít khi làm việc với các ngôi sao nữ. Vì vậy, có rất ít "phim giả tình thật" hay những scandal tình ái liên quan đến ông. Trong phim, ông luôn tỏ ra là một anh chàng thô kệch, ăn to nói lớn nhưng khi có sự xuất hiện của một người đẹp lại từ tốn, thận trọng và có phần nhút nhát. Nhân vật nữ đó chính là nữ diễn viên Miêu Khả Tú.

Vẻ đẹp ngọt ngào và kiều diễm của Miêu Khả Tú cùng những lần sánh vai cùng Lý Tiểu Long.

Miêu Khả Tú là người đóng chung tất cả 3 phim quay tại Hong Kong của Lý Tiểu Long: Đường Sơn đại huynh (1971), Tinh Võ Môn (1972) và Mãnh Long quá giang (1972).

Trong Đường Sơn đại huynh, vai nữ chính thuộc về Y Y còn Khả Tú chỉ đóng cô gái bán kem. Hai phim còn lại, bà đóng vai nữ chính. Đây là những tháng ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của Miêu Khả Tú.

Thời gian này, Lý Tiểu Long luôn muốn giao vai nữ chính trong phim cho Khả Tú. Năm 1972, ông đã mời Khả Tú vào một vai trong Trò chơi tử thần nhưng bà đã từ chối vì e ngại dư luận đang đồn thổi nhiều về quan hệ hai người.

Năm 1976, Khả Tú tiếp tục hợp tác cùng Tiểu Long trong phim Tân tinh võ môn. Ngoài ra bà còn là người duy nhất có cảnh hôn nhau với huyền thoại võ thuật này trên màn bạc. Vì sự gắn bó thân thiết với Lý Tiểu Long, Miêu Khả Tú còn được coi là "hồng nhan tri kỷ" của họ Lý.

Miêu Khả Tú là người may mắn có cơ hội hợp tác trong nhiều bộ phim cùng Lý Tiểu Long.

Miêu Khả Tú mỗi khi có dịp qua Seattle lại ghé thăm mộ cố nhân.

Trên màn ảnh, Miêu Khả Tú luôn khoe được vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính cùng thân hình nhỏ nhắn và duyên dáng, đáng yêu. Có thể coi nét đẹp của bà khi đó là một người đẹp thập toàn thập mỹ. Nhờ sự xuất hiện của bà đã làm phong phú thêm cho những bộ phim đã trở thành kinh điển của Lý Tiểu Long.

Trong thời gian 2 người thường xuyên hợp tác chung, Miêu Khả Tú đã có bạn trai. Mặc dù xuất hiện nhiều tin đồn về quan hệ nhạy cảm với Lý Tiểu Long thế nhưng khi trả lời phỏng vấn, bà không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Tính cách tôi mạnh mẽ, không cần giải thích với ai. Nếu phủ nhận, người khác lại cho rằng, hai năm rõ mười còn chối. Vì vậy, tôi nhất thiết không cần nói. Mọi người cứ việc hiểu thế nào thì hiểu".

Dù đã giải thích rõ ràng nhưng truyền thông và dư luận vẫn không chịu buông tha cho bà. Báo chí thường xuyên đưa tin đồn về chuyện tình cảm giữa Lý Tiểu Long và Miêu Khả Tú, khiến bà cảm thấy mệt mỏi và rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười với bạn trai.

Miêu Khả Tú không thừa nhận cũng không phủ nhận có hay không chuyện tình cảm giữa bà với Lý Tiểu Long.

Tháng 7/1973, khi hay tin Lý Tiểu Long qua đời, Miêu Khả Tú đã khóc vùi và ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, bà gặp nam tài tử đoản mệnh đứng bên cạnh giường nhìn bà chăm chú. Bà kể về giây phút cuối cùng ở bên họ Lý: "Dáng anh nằm rất an nhiên tự tại. Tôi lấy tay vuốt tóc anh và chợt có cảm giác anh chết thật, không còn cảm giác gì. Lúc đó tôi mới tin".

Giờ đây, Miêu Khả Tú định cư ở Canada, mỗi khi có dịp đến Seattle, Mỹ, bà lại tìm đến bên mộ Lý Tiểu Long thăm lại cố nhân. Bà tâm sự: "Nhiều năm qua, tôi luôn sống trong tâm tưởng về ông ấy".

Đinh Bội (Betty Ting Pei)

Khi Lý Tiểu Long đã trở thành một ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong, những scandal cũng vì thế liên tiếp bủa vây. Hầu hết các tên tuổi những sao nữ lừng danh những năm 70 đều từng dính tin đồn với ông. Trong số đó, nhiều nhất và từng được công nhận là bạn gái của ông là nữ diễn viên Đài Loan Đinh Bội. Quan hệ tình cảm giữa hai người mật thiết đến nỗi, hễ nhắc đến Đinh Bội, người ta liền nghĩ đến ngay chuyện tình giữa bà và ngôi sao võ thuật lừng danh Lý Tiểu Long.

Đinh Bội từng được coi là người bạn gái, kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Long.

Chuyện tình ngắn ngủi giữa Đinh Bội và Lý Tiểu Long chỉ kéo dài được một năm khi ngôi sao võ thuật ra đi một cách đột ngột.

Cũng chính Đinh Bội là người hứng chịu búa rìu dư luận về cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long ngay trên chính giường ngủ của bà, tại căn hộ số 67 đường Beacon Hill, phố Cửu Long (Kowloon Tong), Hong Kong vào đêm ngày 20/7/1973. Chuyện tình ngắn ngủi giữa Đinh Bội và Lý Tiểu Long được cho là diễn ra trong vòng một năm. Theo lời kể lại của Đinh Bội, chính Lý Tiểu Long là người tìm đến và thổ lộ tình yêu với bà.

Lý Tiểu Long từng thuyết phục Đinh Bội đảm nhiệm vai nữ chính trong các bộ phim của ông như Mãnh long quá giang (Return Of The Dragon - 1972), Trò chơi tử thần (The Game Of Death - 1973). Đáng tiếc là cả hai chưa kịp đóng chung, số mệnh đã đưa Lý Tiểu Long rời xa người yêu điện ảnh.

Giờ đây Đinh Bội luôn tụng kinh niệm Phật cầu chúc cho linh hồn cha con Lý Tiểu Long an lạc nơi chín suối.

Linda Emery

Lý Tiểu Long và Linda Emery quen nhau trong thời gian ông theo học ở Đại học Washington, Mỹ. Chuyện tình của cặp đôi đã gặp nhiều sóng gió. Khi còn học ở trường, ông từng hẹn hò với một người đẹp xứ Phù Tang Amy, là con gái một doanh nhân thành đạt. Chuyện tình trai tài gái sắc của cả hai cũng được cả trường biết đến. Linda Emery quen Lý Tiểu Long trong thời gian Amy và Lý yêu nhau. Về sau, bà đã trở thành học trò kung fu của Lý Tiểu Long khi đang học dự bị y khoa Đại học Washington. Ban đầu, Lý Tiểu Long và Linda là quan hệ thầy trò.

Lý Tiểu Long cùng vợ Linda Emery bên cậu con trai đầu lòng Lý Quốc Hào.

Mái ấm nhỏ gia đình Linda - Lý Tiểu Long.

Sau khi Lý Tiểu Long và Amy chia tay, Linda dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Lý. Thời gian này, tên tuổi của nam diễn viên đã có chút tiếng tăm, những người đẹp mê ông "như điếu đổ" cũng không ít. Hơn nữa, sinh ra trong gia đình truyền thống Trung Quốc, bản thân ông vẫn thích một cô gái phương Đông nền nã và dịu dàng, mong muốn vợ sau này phải là một cô gái Trung Quốc. Khi quen biết Linda, cô học trò ở lớp võ thuật đã khiến tài tử xao lòng.

Khả năng võ thuật của Linda cũng không phải "hạng xoàng". Ngoài ra, tính cách cô khá ôn hòa, thông minh và hiểu biết, chịu khó học tập võ nghệ và không ngại gian khổ. Lý Tiểu Long nhận thấy Linda là một cô gái phương Tây nhưng lại mang trong mình đặc điểm của một phụ nữ châu Á. Vì vậy, quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên sâu đậm vào năm 1963. Một năm sau họ kết hôn, Linda chính thức trở thành bà xã của Lý Tiểu Long. Sau khi về làm vợ nhà họ Lý, Linda bỏ hết mọi công việc, chuyên tâm theo chồng. Bà không nuôi tham vọng chồng sẽ trở thành một ngôi sao quốc tế nổi tiếng, chỉ mong Lý Tiểu Long hoàn thành được lý tưởng bản thân, mong ông vui vẻ và thành công.

Linda Emery lần giở lại những hình ảnh kỷ vật về chồng cũ

Khi là vợ của một ngôi sao tên tuổi, Linda chịu rất nhiều áp lực nhưng tình yêu của bà dành cho ông vẫn trước sau như một. Năm 1965, hai vợ chồng đón niềm vui khi cậu con trai đầu lòng Lý Quốc Hào (Brandon Lee) chào đời. 4 năm sau, cô con gái Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) chào đời. Thế nhưng khi lên 3 tuổi cô bé mất đi người cha thương yêu nhất trong một mùa hè nóng bức ở Hong Kong.

Năm 1993, Lý Quốc Hào góp mặt trong bộ phim Con quạ (The Raven) và thiệt mạng do một tai nạn khi quay phim. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, Linda Emery tái hôn và sau đó hôn nhân đổ vỡ. Bà cùng các anh chị em nhà Lý Tiểu Long cùng lập nên liên đoàn Taekwondo ở Mỹ, phát huy tinh thần võ thuật của chồng khi còn sống. Hiện tại, bà Linda Emery gần bước qua tuổi 70 đang sinh sống tại thành phố Seattle, nơi chôn cất mộ phần chồng cũ Lý Tiểu Long.

Lý Hương Ngưng (Shannon Lee)

Cô con gái út của Lý Tiểu Long sinh tháng 4/1969. Năm lên 3, Lý Hương Ngưng chịu cảnh mồ côi cha sau sự ra đi đột ngột của ông ở quê nhà Hong Kong. Tất cả ấn tượng và kỷ niệm về cha, đối với Hương Ngưng giờ chỉ còn qua những bức hình phủ màu thời gian cũng như qua những thước phim mẹ cô còn giữ, hoặc qua lời kề từ ký ức của anh trai Lý Quốc Hào khi còn sống.

Lý Hương Ngưng là người kế vị và trở thành hiện thân của cha cô.

Lý Hương Ngưng và anh trai Lý Quốc Hào khi còn nhỏ.

Là con gái của một ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới, Lý Hương Ngưng phần nào chịu áp lực từ danh tiếng của cha. Vì vậy, khi vào đại học, bà theo học chuyên ngành biểu diễn, đồng thời được bạn bè của cha Lý Tiểu Long giúp đỡ dạy dỗ luyện tập võ công.

Từng có thời gian Lý Hương Ngưng làm MC một tiết mục truyền hình ở Los Angeles. Sau đó, bà trở lại Hong Kong, cùng công ty điện ảnh Gia Hòa thực hiện khởi quay bộ phim hành động đầu tiên - Enter The Eagles (1999).

Phim được nhiều lãnh đạo các hãng phim quốc tế đánh giá, có cái nhìn và mang hơi thở của Lý Tiểu Long. Lý Hương Ngưng cũng được coi như người kế vị của cha - một hiện thân cho điện ảnh và thể loại phim võ thuật hiện đại. Cũng trong năm 1999, Lý Hương Ngưng tham gia sản xuất và đồng thời thủ vai nữ chính trong bộ phim Hollywood mang tên Đao phong chiến sĩ 1 (Blade). Bên cạnh công việc sản xuất và đóng phim, bà cùng mẹ Linda Emery quản lý quỹ do Lý Tiểu Long thành lập. Ngoài ra, bà còn nuôi tình yêu ca hát, mong muốn trở thành một ca sĩ thành danh.

Lý Hương Ngưng/Shannon Lee của hiện tại mang trong mình dòng máu ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới.

Năm 2010, Lý Hương Ngưng (phải) cùng mẹ Linda Emery và cô con gái 7 tuổi trở lại Hồng Kông tham dự một sự kiện liên quan đến

Năm 1993, khi Lý Quốc Hào tham gia bộ phim The Raven, Lý Hương Ngưng quen nam ca sĩ Brad Laner từ nhóm nhạc 5 thành viên Medicine góp mặt trong bộ phim trên. Từ đó, bà chính thức lấn sân ca nhạc. Được đào tạo về thanh nhạc một cách bài bản, bà được mời tham gia nhóm nhạc nữ với hy vọng trở thành một Spice Girls của châu Á. Thế nhưng, bà từ chối vì không có ý định trở thành ca sĩ thần tượng.

Ngay sau đó, bà nhận được sự chú ý của một số công ty ghi âm và nhận được hợp đồng thu âm. Về sau, bà cùng Brad của nhóm Medicine hợp lực cùng nhóm và cho ra lò album mới The Mechanical Forces Of Love. Lý Hương Ngưng từng tâm sự, chính người cha Lý Tiểu Long là động lực và sức mạnh để bà dấn thân vào làng giải trí và làm nghệ thuật một cách hết mình.