Chúng Huyền Thanh tự tin khoe bụng nhăn nheo, rạn nứt

Hai năm sau khi sinh con trai thứ hai, Á quân The Face 2016 Chúng Huyền Thanh mới thoải mái để lộ vùng bụng nhăn nheo cùng vết rạn da sau sinh. "Mẹ hai con" Chúng Huyền Thanh truyền cảm hứng tự tin cho các mẹ bỉm sữa khi đăng ảnh khoe dáng cùng dòng chia sẻ: "Hãy học cách yêu bản thân kể cả những khuyết điểm nhé các chị em, vì đó là những điều làm nên bạn của ngày hôm nay". Vốn sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng nhan sắc xinh đẹp nên dù có để lộ khuyết điểm trên cơ thể sau sinh, Á quân The Face 2016 vẫn được khen không ngớt: "Vẫn nuột lắm chị. Em theo dõi chị từ ngày chị thi The Face. Bầu bé Joy rồi đến bé thứ hai và bây giờ. Đúng là nét đẹp người phụ nữ của gia đình". Từng tự tin khoe bụng rạn chằng chịt sau sinh, Trương Mỹ Nhân cũng dành lời khen "đẹp mà" cho đàn em. Chân dài sinh năm 1997 tiết lộ, trước đây cô từng khá tự ti với vùng bụng nhăn nheo, mỗi khi ra đường cũng phải che đi khuyết điểm. Giờ đây mẹ của hai cậu con trai đã tự tin hơn nhờ học cách yêu bản thân. Là một người mẫu nên Chúng Huyền Thanh luôn chú ý tới cân nặng của bản thân. Gần đây, trong bức ảnh đăng ký tham gia The New Mentor 2023, Chúng Huyền Thanh tiết lộ số đo hiện tại là 84-63-94 cm cùng cân nặng 54kg và chiều cao 1m76. Sau quãng thời gian làm mẹ "bỉm sữa", Á quân The Face 2016 bày tỏ: "Trở lại với các chương trình sau một thời gian dài, Thanh đến với The New Mentor với mong muốn một lần nữa khẳng định lại vị trí và chỗ đứng trong nghề. Biết đâu The New Mentor sẽ giúp Thanh trở lại ánh hào quang và đặc biệt là được sự giúp đỡ của 3 Super Mentors hot nhất hiện nay. Thanh mong mình sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả".Tổ ấm của Chúng Huyền Thanh bên ông xã Jay Quân và hai con trai. Dù hạn chế tham gia nghệ thuật nhưng hình ảnh gia đình "ai nấy đều đẹp" của Chúng Huyền Thanh luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.Xem video: Chúng Huyền Thanh (Á quân The Face mùa 1) khoe khả năng dùng chân bấm thang máy". Nguồn FBNV

