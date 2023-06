Mai Ngô tham gia The New Mentor, Chúng Huyền Thanh phải dè chừng

Fanpage The New Mentor 2023 vừa chia sẻ thông tin Mai Ngô tham gia chương trình với vai trò thí sinh. Không chỉ Mai Ngô thi The New Mentor, Chúng Huyền Thanh cũng là thí sinh. Trương Thị Diệu Ngọc cũng tham gia The New Mentor 2023. Mỹ nhân này đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam năm 2016. Đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Đoàn Thu Thủy ghi danh The New Mentor 2023. The New Mentor còn có sự tham gia của Pông Chuẩn - Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2010. Diễn viên Karen Nguyễn gây bất ngờ khi nộp hồ sơ tham gia The New Mentor. Nhiều gương mặt quen thuộc khác cũng thi The New Mentor như người mẫu Tây Ban Nha Andrea Aybar Carmona. Người mẫu H'Ăng Niê. Á quân Vietnam's Next Top Model 2014 Cao Thị Ngân. Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 Bùi Lý Thiên Hương. Người mẫu Lại Thị Thanh Hương. Top 6 Miss International Queen VietNam 2020 Mộng Thường. Thomas Iris Thanh - Top 2 Miss Charm Vietnam 2022. Dàn huấn luyện viên The New Mentor 2023 gồm: Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang Idol và Thanh Hằng. Xem video: "Hậu trường Mai Ngô chụp ảnh". Nguồn FBNV

