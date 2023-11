Chồng cũ Lệ Quyên sau 3 năm ly hôn giờ thế nào?

Lệ Quyên- Đức Huy có 10 năm sống chung, có một cậu con trai chung trước khi thuận tình ly hôn vào cuối tháng 9/2020. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Cuộc sống của chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý trong 3 năm qua. Tháng 1/2021, ông chủ phòng trà Đức Huy đăng ảnh bên Cẩm Đan - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cẩm Đam chia sẻ, cô quen biết chồng cũ Lệ Quyên khi thi Hoa hậu Việt Nam. Theo Cẩm Đan, biết cô đi thi chỉ với 300.000 đồng trong tay, ông chủ phòng trà muốn hỗ trợ. Phía chồng cũ Lệ Quyên cho biết, cả hai chỉ là bạn bè, anh em. Ảnh: FBNV. Tháng 10/2021, Đức Huy hủy theo dõi Cẩm Đan trên Instagram còn Cẩm Đan khẳng định bản thân trong tình trạng độc thân. Loạt động thái làm dấy nghi vấn mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 10/2021, tin đồn tình cảm giữa Mai Phương và Đức Huy rộ lên khi Đức Huy đăng tải hình ảnh Mai Phương dạy con trai của anh tại nhà riêng. Mai Phương lên tiếng phủ nhận tin đồn. Cô khẳng định chỉ là gia sư của con trai Đức Huy. Ảnh: FB Đức Huy, Mai Phương. Dưới bài đăng của Mai Phương, chồng cũ Lệ Quyên để lại bình luận xin lỗi Mai Phương. Ngoài ra, Đức Huy gỡ bức ảnh gây hiểu lầm. Phía Mai Phương cho biết, cô có cơ hội làm việc cùng ông chủ phòng trà khi tham gia bếp ăn từ thiện mùa dịch. Tình cờ chồng cũ của Lệ Quyên đang tìm gia sư có kỹ năng tiếng Anh để dạy kèm cho con trai của anh. Mai Phương nhận lời vì dạy tiếng Anh là việc làm thêm từ lâu của cô. Mai Phương khẳng định, mối quan hệ giữa cô và Đức Huy chỉ đơn thuần là công việc, không phải chuyện yêu đương. Ảnh chụp màn hình. Tháng 12/2021, chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý khi xuất hiện bên một cô gái. Trong clip được lan truyền, doanh nhân Đức Huy và cô gái bước ra từ một tụ điểm, có những cử chỉ khá thân thiết. Đáng chú ý, Khánh My bị nhiều người réo tên vì có dáng người rất giống cô gái trong clip. Ảnh: Vietnamnet, FBNV. Phía Đức Huy cho biết, mỹ nhân váy đỏ trong clip là Khánh My. Vào hôm đó, vì phải làm một số thủ tục giấy tờ, Khánh My được nam doanh nhân đứng ra giúp đỡ. Phía chồng cũ Lệ Quyên khẳng định cả hai chỉ có quan hệ bạn bè. Cụ thể, sau khi giúp người đẹp, cả hai đi ăn cùng một nhóm bạn, chứ không hề "đánh lẻ" đi chơi Giáng sinh. Ảnh: Công Lý Và Xã Hội. Sau khi ly hôn, Đức Huy sống cùng con trai chung của anh và Lệ Quyên. Khi rảnh rỗi, chồng cũ Lệ Quyên thường đưa con trai đi du lịch, tập chơi golf. Ảnh: FBNV. Doanh nhân Đức Huy tổ chức sinh nhật cho con trai hồi tháng 4. Ảnh: FBNV. Ông chủ phòng trà thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV. Xem video: "Lệ Quyên nổi cơn thịnh nộ, mắng anti-fan thần kinh, bại não”.

