Chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới: “Tình cũ không rủ cũng tới“

Không lâu sau ồn ào hôn nhân tan vỡ với diva Hồng Nhung, doanh nhân người Mỹ Kevin Gilmore gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới với bạn gái cũ người Myanmar - Thiri Thant Mon. Ảnh: Amour & Co. Photography/FBNV. Đám cưới của chồng cũ Hồng Nhung và vợ mới được cho là đã diễn ra từ cuối tháng 2 vừa qua nhưng gần đây, cô dâu mới chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Amour & Co. Photography/FBNV. Truyền thông còn lan truyền thông tin từ bạn bè Thiri Thant Mon cho biết, hai người quen nhau ở Mỹ và chồng cũ Hồng Nhung từng là mối tình đầu của Thiri Thant Mon. Ảnh: FBNV. Chia tay mối tình thời trẻ, doanh nhân Mỹ và bạn gái người Myanmar có cuộc sống hôn nhân riêng nhưng kết cục đều đổ vỡ. Họ đã quay lại với nhau bằng một đám cưới xa xỉ đầu năm nay. Ảnh: Amour & Co. Photography/FBNV. Đám cưới xa hoa khiến nhiều người tò mò về thân thế vợ mới cưới của chồng cũ Hồng Nhung. Ảnh: Amour & Co. Photography/FBNV. Thông tin từ trang web của tập đoàn quốc tế CDC, nơi Thiri Thant Mon đang giữ vị trí Đại diện quốc gia tại Myanmar, Thiri Thant Mon xuất thân trong một gia đình quý tộc danh giá gốc Yangon. Cô từng được đào tạo và có sự nghiệp ở Mỹ và Anh. Ảnh: Amour & Co. Photography/FBNV. Thiri Thant Mon cũng không phải gương mặt quá xa lạ với cộng đồng mạng Việt khi từng bị đồn là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Hồng Nhung và Kevin Gilmore dẫn đến đổ vỡ. Ảnh: FBNV. Thời điểm đó, doanh nhân Mỹ lên tiếng phản bác trước tin đồn ngoại tình. Anh khẳng định đã ly dị Hồng Nhung vào năm 2017 nhưng thông tin chỉ được công bố vào tháng 6/2018. Ảnh chụp màn hình. Trong chia sẻ của mình, chồng cũ Hồng Nhung nhấn mạnh anh và người bạn gái Thiri đã ở bên nhau khá lâu sau khi anh chia tay vợ. Ảnh: FBNV. Về phía Hồng Nhung, cô vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì trước thông tin chồng cũ lấy vợ mới. Thời gian này, nữ diva dần tìm lại được bình yên trong cuộc sống bên hai con sau thời gian vượt qua cú sốc đổ vỡ hôn nhân. Ảnh: FBNV.

