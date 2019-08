Chia tay Cường Seven, hot girl Chi Pu giờ ra sao?

Đã 6 năm kể từ ngày chia tay Chi Pu, Cường Seven vẫn tham gia hoạt động showbiz và mới đây bị đồn làm đám cưới với bạn gái tin đồn Vũ Ngọc Anh. Tuy nhiên, Cường Seven đã lên tiếng phủ nhận. Hình ảnh bị nhầm tưởng là đám cưới thực tế là dự án chung của cả hai. Ảnh: Lao động Cuộc sống của Chi Pu sau khi đường ai nấy đi với Cường Seven cũng có nhiều thay đổi. Ảnh: Tiền Phong Một năm sau khi chia tay Cường Seven, Chi Pu quyết định Nam tiến. Ảnh: Đời sống pháp luật Tình cũ của Cường Seven miệt mài theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Vtv Chi Pu đóng các phim điện ảnh như “Thần tượng”, “Hương Ga”, “Chung cư”, “Yêu” và “Vệ sĩ Sài Gòn” nhưng các vai diễn của cô không gây ấn tượng. Ảnh: Hà Nội Mới Bạn gái một thời của Cường Seven còn mạnh dạn sản xuất phim như “Cô gái trên tầng thượng”, “My Sunshine", “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai”. Ảnh: Youtube Cựu hot girl sinh năm 1993 còn lấn sân sang lĩnh vực MC khi nhận lời dẫn chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015. Ảnh: Hà Nội Mới Thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, Chi Pu khiến nhiều khán giả bối rối không biết gọi cô bằng danh xưng là diễn viên, MC, người mẫu ảnh hay nhà sản xuất phim. Năm 2017, tình cũ của Cường Seven chính thức lấn sân ca hát khiến người hâm mộ bất ngờ. Trái với mong đợi, Chi Pu bị chê hát dở. Tiếp đó, cô liên tục tung MV dù giọng hát vấp phải ý kiến trái chiều. Mãi cho đến gần đây khi cho ra mắt MV "Anh ơi anh ở lại", Chi Pu mới nhận được những phản hồi tích cực từ người yêu âm nhạc. Lùm xùm chuyện đi hát của Chi Pu cùng gu thời trang hở bạo khiến hình ảnh và tên tuổi của cô bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau cuộc tình với Cường Seven, Chi Pu không công khai thêm bất kì mối quan hệ tình cảm nào. Trong 6 năm qua, hot girl sinh năm 1993 bị đồn hẹn hò đồng giới với Gil Lê và vướng nghi vấn yêu mỹ nam xứ Hàn Jin Ju Hyung. Xem MV "Anh ơi anh ở lại" của Chi Pu. Nguồn Youtube

