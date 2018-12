Chí Nhân nói xấu vợ: Gã đàn ông khờ khạo của Vbiz

Phía sau hình ảnh người đàn ông tệ bạc mà Chí Nhân tự tạo ra cho mình còn có cả những dại dột và sai lầm của một nghệ sĩ "khá non tay".

Chí Nhân đang đứng giữa cơn bão thị phi do chính anh tạo ra, sau khi những chia sẻ về vợ cũ lan tràn khắp các trang báo mạng.



Là thật hay giả, không ai biết, chỉ biết rằng những lời tố của Chí Nhân đang khiến anh lao đao vì bị "phản đòn".

Trên khắp các diễn đàn, cư dân mạng dành cho Chí Nhân rất nhiều ý kiến tiêu cực. Từ chuyện "không đáng mặt đàn ông" cho tới "đu bám, kiếm chuyện với vợ cũ", thậm chí nghi án tạo ồn ào để PR cho phim sắp chiếu cũng được nhiều người nhắc tới.

Rõ ràng, diễn viên Chí Nhân đã quá non nớt trong lần chia sẻ này. Tất cả những gì anh nhận lại không hề tích cực, nếu như không muốn nói là bi kịch và thê thảm. Và nguyên nhân của nó thì không chỉ nằm ở mỗi cách chia sẻ của Chí Nhân!

Chàng nghệ sĩ non nớt phía sau hình ảnh "kẻ tệ bạc" của Chí Nhân

Không khó để nhận ra Chí Nhân đã thiếu kiểm soát khi chia sẻ những điều tiêu cực về vợ cũ. Do ảnh hưởng của cảm xúc, của tình huống khi đó hay vì bất cứ lý do nào khác thì đó cũng là một hành động quá non nớt của Chí Nhân.

Chí Nhân quá non nớt và thiếu kiểm soát khi chia sẻ câu chuyện của mình. Nếu như tỉnh táo và bớt bị cảm xúc chi phối hơn, chàng diễn viên trẻ sẽ không phạm phải lỗi lầm sơ đẳng trong cách sẻ chia câu chuyện. Sai lầm lớn nhất của Chí Nhân, đó chính là không nắm bắt được tâm lý đám đông, lựa chọn sai thời điểm và không lường trước được diễn biến của câu chuyện. Không một nghệ sĩ khôn ngoan nào lựa chọn công kích phụ nữ theo cách "thẳng tưng" như Chí Nhân. Tâm lý đám đông luôn khó chấp nhận những tay đàn ông nhiều chuyện và nếu như tỉnh táo hơn một chút, Chí Nhân sẽ hiểu rằng mình đang tự đưa bản thân vào thế khó. Khi mà thiện cảm của đám đông không dành cho anh, mọi lời kể đều vô nghĩa. Chưa tính tới việc những lời nói một chiều luôn không dễ để xác minh, đặc biệt là trong câu chuyện của Chí Nhân. Chỉ riêng lý do "công kích vợ cũ" cũng đủ khiến Chí Nhân nhận đủ ác cảm từ dư luận. Các ý kiến "không đáng mặt đàn ông" hay "cư xử quá tệ" đã nói lên Chí Nhân sai lầm ở chỗ nào. Anh không hiểu được hình ảnh của mình trong mắt đám đông ra sao và luôn hành xử theo suy nghĩ, chứ không hề cân nhắc tới hậu quả.



Thêm một sai lầm không thể tha thứ nữa của Chí Nhân, là việc chọn sai thời điểm để chia sẻ. Dù vô tình hay cố ý, việc ồn ào tung ra ngay thời điểm bộ phim anh đóng chuẩn bị ra mắt cũng khiến cho đám đông chột dạ.

Showbiz không thiếu những cú PR đúng lúc kiểu vậy và đáng tiếc, câu chuyện của Chí Nhân lại đang đi theo đúng lộ trình quen thuộc ấy!

Thu Quỳnh "cao tay" hơn Chí Nhân quá nhiều!

Không cần quá tinh tế thì nhiều người cũng có thể nhận ra sự cao tay trong cách ứng xử của vợ cũ Chí Nhân. Không bao giờ ra mặt đôi co, khéo léo giữ bản thân tránh khỏi những sai lầm trong phát ngôn, sự im lặng của Thu Quỳnh đủ để đẩy Chí Nhân vào mớ hỗn độn do chính anh tự tạo.

Ngay cả trong phát ngôn của Thu Quỳnh, người ta cũng khó lòng bắt bẻ được cô diễn viên bất cứ điều gì. Nói về chồng cũ hay mọi mối quan hệ sau khi li hôn, cô đều dùng những từ ngữ bình thường nhất, đơn giản nhất và không hé lộ tình huống gì "gay cấn".

Thậm chí nếu cần phải bộc lộ cảm xúc thì Thu Quỳnh chọn cách ví von theo kiểu "khi đã bước qua được vũng bùn thì cần gì phải bận tâm vệt bùn trên gấu áo".

Điều này trái ngược hoàn toàn với Chí Nhân, khi chàng diễn viên nông nổi này liên tiếp "vạch áo cho người xem lưng" theo cách non nớt nhất!

Vô hình chung, thiện cảm của đám đông sẽ được nghiêng hẳn về phía Thu Quỳnh, ngay cả khi chưa biết thực hư câu chuyện ra sao!

Tất nhiên, biểu hiện phía bên ngoài chẳng thể nói lên điều gì cho tính cách con người. Có điều, những biểu hiện bên ngoài của người nghệ sĩ lại là thước do gần như duy nhất để đám đông đánh giá họ.

Như trong vụ ồn ào giữa Chí Nhân - Thu Quỳnh, rõ ràng mọi lợi thế đều nghiêng về phía cô diễn viên, dựa trên những gì cô thể hiện. Ít nhất thì dù câu chuyện thực tế có ra sao, Thu Quỳnh vẫn là người có cách ứng xử cao tay và được lòng đám đông hơn hẳn so với người cũ.

Sau câu chuyện kinh điển này, một bài học xương máu có lẽ sẽ được nhiều nghệ sĩ thuộc nằm lòng. Truyền thông không phải quan toà và muốn tranh cãi, người ta cũng cần cân nhắc tới đủ mọi thứ kết quả tồi tệ nhất.

Và nếu có thể thì đừng đem câu chuyện riêng tư của mình ra giãi bày trước đám đông, nếu không muốn rắc rối nhân lên gấp bội.