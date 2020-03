Sao series “Mất tích” dương tính với Covid-19 là ai?

Daniel Dae Kim dương tính với Covid-19. Nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn cho biết, anh ở New York suốt nhiều tuần trước để quay series truyền hình "New Amsterdam". Daniel ban đầu không có triệu chứng gì nhưng khi bay về quê nhà Hawaii, anh bắt đầu thấy đau họng. Vì vậy, ngay khi về nhà, anh tự cách ly. Sau đó, vì có thêm nhiều triệu chứng, Daniel chủ động đi xét nghiệm. Khi biết bị nhiễm Covid-19, nam diễn viên không nhập viện điều trị. Anh hiện giữ tinh thần lạc quan. Ngoài chia sẻ tình trạng sức khỏe, Daniel khuyên mọi người nên quan tâm đến virus Corona. Daniel Dae Kim sinh năm 1968 tại Hàn Quốc. Năm 1 tuổi, anh cùng gia đình chuyển tới New York (Mỹ) sinh sống. Daniel nổi tiếng với vai diễn Jin Soo Kwon trong loạt phim truyền hình ăn khách của Mỹ "Lost" (Mất tích) từ năm 2004 đến 2010. Trong phim, nhân vật Jin Soo Kwon của Daniel là chồng của cô nàng Sun, do nữ diễn viên Hàn Quốc Yun Jin Kim đảm nhiệm. Hình ảnh Daniel trên poster series "Mất tích". Daniel còn đóng vai chính trong phim "Hawaii Five-0", "Angel and Johnny". Anh còn tham gia nhiều phim điện ảnh như "Hellboy", "Spider-Man 2", "The Divergent". Nam diễn viên định cư ở Hawaii cùng vợ và hai con. Tuy nhiên, anh lại làm việc tại Los Angeles và New York. Hiện tại, các thành viên khác trong gia đình Daniel âm tính với Covid-19. Mời quý độc giả xem video "Tiên Nguyễn lần đầu lên tiếng sau khi nhiễm Covid-19". Nguồn VTC Now

