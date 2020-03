Chân dung nam diễn viên “gợi tình nhất thế giới” nhiễm Covid-19

Idris Elba dương tính với Covid-19. Hiện tại, tài tử không có triệu chứng bệnh. Ngôi sao "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" chia sẻ, sau khi biết đã tiếp xúc với một người bệnh, anh tự cách ly ở nhà. Idris Elba cho biết thêm, mọi người cần phải nghiêm túc về việc giữ khoảng cách an toàn khi ở nơi đông người, rửa tay thường xuyên bởi nhiều người nhiễm bệnh không có triệu chứng rõ rệt như anh có thể dễ dàng truyền bệnh cho người khác. Idris Elba sinh năm 1972, đột phá với vai diễn Russell “Stringer” Bell trong loạt phim truyền hình The Wire của HBO. Tài tử da màu còn nổi tiếng với vai diễn vị thần gác cổng Heimdall của Asgard trong loạt Avengers và Thor. Elba từng tham gia bộ phim "Fast & Furious: Hobbs & Shaw". Năm 2017, nam diễn viên đóng cặp với Kate Winslet trong "The mountain between us". Anh được trao danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2018 bởi People. Theo People, trong những năm qua, Elba trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng và quyến rũ nhất Hollywood. Khi nghe tin được People bình chọn, tài tử cho biết: “Nhìn vào gương, tôi kiểm tra chính mình. Tôi nghĩ: à, hôm nay mình trông cũng gợi tình đấy". Ngoài diễn xuất, Idris Elba còn yêu thích âm nhạc. Elba rất giỏi kickbox và sở hữu một thương hiệu thời trang riêng. Năm 2016, tài tử lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Năm 2019, nam diễn viên "Avengers" kết hôn lần 2. Cô dâu là Sabrina Dhowre - diễn viên kiêm người mẫu Canada, từng đăng quang cuộc thi Miss Vancouver năm 2014. Trong khi Idris Elba dương tính với Covid-19, Sabrina Dhowre vẫn chưa xét nghiệm. Hiện tại, cả hai tự cách ly và cho rằng đây là khoảng thời gian "để nghĩ về nhau".

