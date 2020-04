Chân dung vợ 9x, kém 17 tuổi của So Ji Sub “Giày thủy tinh“

Thông tin So Ji Sub kết hôn với Jo Eun Jung nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam diễn viên lập gia đình ở độ tuổi 43. Vợ chồng So Ji Sub có cơ hội gặp gỡ trong một chương trình năm 2018. Khi đó, tài tử được vợ phỏng vấn quảng bá phim mới. Nam diễn viên phim "Giày thủy tinh" xác nhận hẹn hò Jo Eun Jung vào tháng 5/2019. Đây là mối tình thứ hai anh công khai. Trước đó, anh từng yêu nữ diễn viên Kim Hyun Joo.Bà xã của So Ji Sub sinh năm 1994, kém chồng đến 17 tuổi. Jo Eun Jung sinh ra trong gia đình khá giả tại Seoul. Cô học múa, khiêu vũ từ năm 6 tuổi. Theo Ngôi sao, khi học năm nhất khoa múa truyền thống tại Đại học Nữ sinh Ewha, Jo Eun Jung bén duyên với nghề MC, phát thanh viên. Năm 2014, cô ra mắt với vai trò bình luận viên của game chiến thuật Liên minh Huyền thoại tại Giải vô địch thế giới Rolls-Royc. Bà xã của So Ji Sub làm phát thanh viên cho nhiều giải eSports (thể thao điện tử). Từ năm hai đại học, cô ký hợp đồng với OGN - kênh truyền hình cáp chuyên phát các chương trình game và giải đấu. Theo Naver, thu nhập của Jo Eun Jung thuộc hàng cao nhất cộng đồng bình luận viên game. Cũng theo Naver, trong ba năm làm bình luận của LOL Champions Korea - giải Liên minh Huyền thoại hấp dẫn nhất hành tinh, Jo Eun Jung được gọi là "L.O.L goddess" (Nữ thần Liên minh Huyền thoại). Năm 2016, bà xã của So Ji Sub rời OGN để tập trung tốt nghiệp đại học. Năm 2017, cô đầu quân cho đài SBS. Theo Saostar, Jo Eun Jung đã quyết định nghỉ công việc phát thanh viên vào năm 2019 sau khi công khai hẹn hò tài tử phim "Giày thủy tinh". Jo Eun Jung sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sau thông tin kết hôn, Jo Eun Jung vướng tin đồn cưới chạy bầu tuy nhiên, đại diện So Ji Sub lên tiếng phủ nhận nghi vấn này. Mời quý độc giả xem video "Dàn sao Hàn đổ bộ đến Hà Nội dự lễ trao giải AAA 2019". Nguồn VTC

Thông tin So Ji Sub kết hôn với Jo Eun Jung nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam diễn viên lập gia đình ở độ tuổi 43. Vợ chồng So Ji Sub có cơ hội gặp gỡ trong một chương trình năm 2018. Khi đó, tài tử được vợ phỏng vấn quảng bá phim mới. Nam diễn viên phim "Giày thủy tinh" xác nhận hẹn hò Jo Eun Jung vào tháng 5/2019. Đây là mối tình thứ hai anh công khai. Trước đó, anh từng yêu nữ diễn viên Kim Hyun Joo. Bà xã của So Ji Sub sinh năm 1994, kém chồng đến 17 tuổi. Jo Eun Jung sinh ra trong gia đình khá giả tại Seoul. Cô học múa, khiêu vũ từ năm 6 tuổi. Theo Ngôi sao, khi học năm nhất khoa múa truyền thống tại Đại học Nữ sinh Ewha, Jo Eun Jung bén duyên với nghề MC, phát thanh viên. Năm 2014, cô ra mắt với vai trò bình luận viên của game chiến thuật Liên minh Huyền thoại tại Giải vô địch thế giới Rolls-Royc. Bà xã của So Ji Sub làm phát thanh viên cho nhiều giải eSports (thể thao điện tử). Từ năm hai đại học, cô ký hợp đồng với OGN - kênh truyền hình cáp chuyên phát các chương trình game và giải đấu. Theo Naver, thu nhập của Jo Eun Jung thuộc hàng cao nhất cộng đồng bình luận viên game. Cũng theo Naver, trong ba năm làm bình luận của LOL Champions Korea - giải Liên minh Huyền thoại hấp dẫn nhất hành tinh, Jo Eun Jung được gọi là "L.O.L goddess" (Nữ thần Liên minh Huyền thoại). Năm 2016, bà xã của So Ji Sub rời OGN để tập trung tốt nghiệp đại học. Năm 2017, cô đầu quân cho đài SBS. Theo Saostar, Jo Eun Jung đã quyết định nghỉ công việc phát thanh viên vào năm 2019 sau khi công khai hẹn hò tài tử phim "Giày thủy tinh". Jo Eun Jung sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sau thông tin kết hôn, Jo Eun Jung vướng tin đồn cưới chạy bầu tuy nhiên, đại diện So Ji Sub lên tiếng phủ nhận nghi vấn này. Mời quý độc giả xem video "Dàn sao Hàn đổ bộ đến Hà Nội dự lễ trao giải AAA 2019". Nguồn VTC