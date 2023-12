Chân dung rapper B Ray bị chỉ trích rap dung tục, phản cảm

Mới đây, rapper B Ray, Young H và Hipz ra mắt MV Để ai cần. Ca khúc nhanh chóng gây tranh cãi vì phần rap ngập tràn lời nguyền rủa người yêu cũ như bị ung thư, xuống địa ngục, câu "để ai cần" được đọc nhại thành từ chửi thề. Ảnh: Vietnamnet. B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. Ảnh: FBNV. Các ca khúc được yêu thích của B Ray gồm: Con trai cưng, Đừng tin her, Do for love, Ex's hate me, Xin đừng nhấc máy, Cao ốc 20. Ảnh: FBNV. B Ray là một trong số 4 huấn luyện viên Rap Việt 2023. Ảnh: FBNV. B Ray có thời gian sống ở Mỹ, theo học ngành dược. Theo Thương Hiệu và Pháp Luật, ban đầu anh không muốn học ngành dược. Tuy nhiên, vì có một người con nên nam rapper quyết định trở thành dược sĩ. Ảnh: FBNV. Năm 2013, rapper B Ray đăng tải hình ảnh bồng con và khoe đặt tên con là Edam Trần. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. B Ray công khai hẹn hò Tammy Phạm - một hot girl sinh năm 2001, vào tháng 2/2023. Ảnh: Dân Trí. Tháng 9/2023, rộ tin đồn B Ray và Tammy Phạm chia tay khi hot girl liên tục có status buồn bã. Phía B Ray giữ im lặng trước những đồn đoán. Ảnh: Phụ Nữ Số. Tối ngày 19/12/2023, trong một đêm nhạc, B Ray cho biết, hiện tại, anh chưa có tình yêu. Như vậy, mối quan hệ giữa B Ray và Tammy Phạm chính thức tan vỡ. Ảnh: Thương Hiệu và Pháp Luật. Xem video: "B Ray BigDaddy Andree ăn trọn trái đắng sau cú "va chạm" giành thí sinh Rap Việt mùa 3". Nguồn Vie Channel

